France: les nappes phréatiques à des niveaux «préoccupants»

Le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) s'est dit vendredi « assez pessimiste » sur la disponibilité de l'eau en 2023 après la sécheresse exceptionnelle de l'an dernier.

Si la pluie est aussi rare en 2023, « on arrivera à une situation bien pire que celle qu'on a connue en fin d'été 2022 », quand quasiment tous les départements métropolitains connaissaient des restrictions d'eau, a averti vendredi 13 janvier le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM). Cette mise en garde découle d'un constat : « Les niveaux des nappes phréatiques du mois de décembre sont peu satisfaisants ».

Pour le BRGM, cela s'explique par le fait que « les pluies infiltrées durant l'automne sont très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l'année 2022 et améliorer durablement l'état des nappes ». Les précipitations automnales ont en effet profité en premier lieu aux sols en surface et à la végétation, avant de recharger les nappes en profondeur.

Les précipitations hivernales déterminantes

Conséquence : plus des trois quarts de ces réserves souterraines restent sous les normales mensuelles, avec de nombreux secteurs affichant « des niveaux bas à très bas », notamment dans le sud-est de la France. À l'échelle nationale, ces niveaux sont « nettement inférieurs à ceux de décembre 2022 ».

Les précipitations des mois de janvier à mars seront donc déterminantes. Or le BRGM se dit « assez pessimiste », face à des pluies insuffisantes et un début de recharge des nappes qui a commencé avec plus d'un mois de retard. Une situation d'autant plus préoccupante qu'en France, les nappes phréatiques fournissent environ deux tiers de l'eau potable et un tiers de l'irrigation agricole.

(Avec AFP)

