Chlordécone: le dépistage des salariés agricoles généralisé dès début février en Martinique

À quel degré les agriculteurs ont-ils été exposés au chlordécone, utilisé depuis les années 1970 dans les bananeraies de Martinique et Guadeloupe avant d'être interdit en 1993 en raison de sa toxicité ? Le ministre délégué aux Outre-Mer Jean-François Carenco a annoncé, dimanche 15 janvier, une accélération du dépistage du taux de ce pesticide dans le sang des salariés agricoles.

Publicité Lire la suite

« Je me suis un peu énervé pour m'assurer qu'au 6 février, les prises de sang se dérouleraient dans toutes les exploitations agricoles », a déclaré le ministre délégué aux Outre-Mer Jean-François Carenco, en visite dans une bananeraie au Lamentin, dans le centre de l'île, samedi 15 janvier.

Le mois dernier, l'Agence régionale de santé (ARS) de l'île avait annoncé le 16 décembre le lancement d'une campagne gratuite de dosage du chlordécone directement au sein des exploitations. Car si ces tests étaient déjà possibles, peu de travailleurs agricoles y avaient recours à cause de l'éloignement des laboratoires, alors que 6 000 à 7 000 ouvriers seraient concernés. Cette campagne prévoyait initialement un déploiement « au courant du premier semestre 2023 » dans 23 exploitations bananières de la coopérative Banamart, avant de s'étendre « ultérieurement » à d'autres secteurs agricoles, selon le communiqué de l'ARS.

Neuf Martiniquais sur dix contaminés

L'affaire du chlordécone a été au cœur du déplacement du ministre qui avait justement décidé de se rendre en Martinique à la suite du non-lieu décidé par la justice dans ce dossier. Le 2 janvier, des juges d'instruction parisiennes avaient reconnu un « scandale sanitaire » mais mis un point final, sans poursuites, à l'enquête ouverte depuis 2008 sur l'empoisonnement de la population et de l'environnement par ce pesticide, interdit depuis 1993.

Une décision qui a suscité colère et incompréhension en Martinique et en Guadeloupe où près de 90% des populations sont contaminées, selon les autorités sanitaires, qui estiment qu'un quart de ces Martiniquais et 15% de ces Guadeloupéens risquent de développer une maladie liée à la surexposition au chlordécone.

► À écouter aussi : Le chlordécone, le pesticide qui empoisonne les Antilles

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne