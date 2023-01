En France, la production record de Doliprane n'empêche pas les tensions d'approvisionnement

Alors qu’en France des pénuries ou des tensions d’approvisionnement touchent plusieurs médicaments, dont le paracétamol, le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé, lundi 16 janvier, avoir réalisé une production record en 2022 de Doliprane, son nom de marque du paracétamol.

Publicité Lire la suite

Plus de 420 millions de boîtes de la gamme Doliprane sont produites et livrées en France en 2022, soit le plus haut niveau de production depuis le début de sa commercialisation en 1964. Tel est le chiffre mis en avant par Sanofi.

En 2021, la production avait déjà nettement augmenté. L’entreprise produit cette gamme de médicaments en France et en Allemagne, mais elle en importe le principe actif, le paracétamol, de Chine, d’Inde, des États-Unis et de Turquie. Pour l’heure, il n’y a pas de problème d’approvisionnement, indique-t-on à Sanofi.

Des mesures de restriction

Pour l’entreprise, leader du marché aux côtés du laboratoire Upsa, les tensions actuelles sur les médicaments contenant du paracétamol ne sont donc pas un problème de production, mais de hausse de la consommation, liée à l’épidémie de Covid-19, doublée cet hiver de celle de la grippe et d’autres viroses.

► À lire aussi : Les pénuries de médicaments, la faute à l’industrie ?

Les difficultés en tout cas sont réelles, notamment sur les formes pédiatriques. Depuis l’été dernier, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a pris plusieurs mesures : ainsi les pharmacies ne peuvent pas délivrer plus de deux boîtes par personne s’il n’y a pas d’ordonnance. Dernière décision en date : l’interdiction de la vente par internet des médicaments composés exclusivement de paracétamol.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne