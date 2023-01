France: ouverture du procès des Barjols, qui projetaient d'attaquer Emmanuel Macron

Treize militants d'ultra-droite sont jugés à partir de ce mardi 17 janvier par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir préparé une série d'actions violentes, dont un projet d'attaque contre le chef de l'État, fin 2018, lors des commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, dans l'est de la France. Ces personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes.

Tuer des migrants, attaquer des mosquées ou encore s'en prendre à Emmanuel Macron avec un couteau en céramique. Voilà de quoi parlaient les prévenus au téléphone, par mails ou lors de réunions au cours desquelles ils s'entraînaient à tirer. Onze hommes et deux femmes, âgés de 26 à 66 ans, membres du groupuscule d'ultra-droite des Barjols.

S'agissait-il de véritables intentions ? Ou bien juste de paroles en l'air pour se rendre intéressants ? De propos tenus sous le coup de la colère alors que bouillonne le mouvement des Gilets jaunes ? Quatre ans d'enquête n'ont pas permis de faire émerger de réels projets. L'accusation parle d'un passage à l'acte imminent mais quand les quatre principaux prévenus sont arrêtés le 6 novembre 2018, en Moselle, alors qu'Emmanuel Macron est en pleine « itinérance mémorielle » dans l'est de la France, seuls un poignard, un gilet militaire, du matériel de survie et une Bible sont retrouvés dans la voiture de l'un d'entre eux. Pas de couteau en céramique. Des armes à feu et des munitions sont bien saisies, mais chez lui, en Isère.

C'est donc finalement devant un tribunal correctionnel, et non une Cour d'assises, que les prévenus doivent s'expliquer. Me Olivia Ronen, qui défend Jean-Pierre Boyer, présenté comme l'instigateur du projet d'attaque contre le président, voit là le signe que l'affaire a été montée en épingle. Pour elle, la qualification terroriste est abusive et les preuves matérielles inexistantes.

[...] On a des personnes qui aiment parler haut, qui aiment parler fort, qui aiment dire beaucoup de choses, mais dire des choses avec agressivité et violence n'est pas une infraction ou alors celles-ci sont définies par le Code pénal. Il est extrêmement important que nos juridictions puissent faire la part des choses, notamment dans une infraction comme l'association de malfaiteurs terroristes, entre des idées et le moment où ces idées, puisqu'elles sont mises en oeuvre par des actes préparatoires, puissent être réprimés. Il y a une vraie frontière entre les deux et j'attends du tribunal correctionnel qu'il puisse la matérialiser véritablement. Me Olivia Ronen

Ils risquent dix ans de prison.