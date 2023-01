Marine Le Pen au Sénégal pour une visite de trois jours

Préparé de longue date, le voyage a été tenu secret jusqu'à la dernière minute. L'ex-candidate à la présidentielle et cheffe du groupe RN à l'Assemblée compte détailler aux acteurs locaux sa vision des relations entre l'Europe et le continent africain.

À l'heure où Marine Le Pen embarquait dans l'avion à destination de Dakar ce lundi, son entourage entretenait le plus grand mystère sur le programme de ses trois jours au pays de la Téranga. Selon le journal L'Opinion, la leader du Rassemblement national a prévu « plusieurs échanges avec des acteurs de la société civile et des responsables politiques sénégalais », mais on ne sait pas si elle rencontrera le chef de l'État Macky Sall.

Une chose est sûre : Marine Le Pen va plaider pour une redéfinition des rapports Nord-Sud et pour que Dakar obtienne un siège de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.

Quant au calendrier de cette visite, on jure au Rassemblement national que tout était calé avant de connaître la date de la première mobilisation des syndicats contre la réforme des retraites que Marine Le Pen va donc suivre à distance. « Et alors, ose un porte-parole du parti. Si on devait compter toutes les fois où Emmanuel Macron est absent quand il y a une crise, on n'en finirait pas ! »

Marine Le Pen n'avait de toute façon pas prévu d'aller manifester aux côtés des leaders syndicaux qui ont tous appelé à faire barrage à l'extrême droite et donc à « voter Macron », fait remarquer un député du RN.

