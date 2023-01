En France, le gouvernement lance un plan d'action contre les «polluants éternels»

Le gouvernement a révélé ce mardi son plan d'action contre les PFAS, ces substances chimiques surnommées « polluants éternels » pour leur extrême persistance dans la nature.

Les PFAS sont aujourd'hui partout. Ils viennent de rejets industriels, mais aussi d'objets du quotidien, comme les emballages plastiques, les poêles en teflon ou les textiles imperméabilisés. Et ils sont très dangereux pour la santé.

Le gouvernement français promet ainsi d'identifier les principaux sites industriels émetteurs de PFAS. Les usines qui fabriquent des mousses anti-incendie ou des poêles en teflon devront par exemple mener des analyses de leurs rejets industriels pour ensuite entamer une « démarche de réduction », assure le ministère de la Transition écologique.

De son côté, l'État s'engage à mieux mesurer et quantifier la présence de ces « polluants éternels » dans la nature. Cela veut dire dans l'air, dans les sols et dans les lacs, rivières et étangs, car la surveillance est aujourd'hui très disparate.

Des mesures floues pour les défenseurs de l'environnement

Générations futures dénonce des mesures floues et trop timides. L'ONG a montré récemment que les PFAS sont présents dans les eaux de surface d'une cinquantaine de départements en France.

Dans l'Hexagone, le nombre de PFAS mesurés reste très bas comparé aux exigences européennes à venir. L'obligation de surveillance des eaux potables n'est pas prévue avant 2026 concernant les PFAS et le gouvernement ne promet pas d'obliger les industriels à réduire leur pollution.

Un point positif tout de même d'après les ONG : l'appui de la France à l'initiative de cinq pays européens qui demandent une restriction des PFAS à l'échelle européenne. Mais la procédure sera longue, et aucune interdiction n'est à prévoir avant deux ans.

