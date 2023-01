France: l'épreuve de force engagée dans la rue contre la réforme des retraites

Les syndicats ont donné ce jeudi 19 janvier le coup d'envoi d'une mobilisation qu'ils veulent assez « puissante » pour faire reculer le gouvernement sur sa réforme phare des retraites. De Nantes à Marseille, les manifestants ont battu le pavé dans la matinée, avant que le cortège parisien ne s'ébranle à 14h pour dire « non » au recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.

Publicité Lire la suite

Article régulièrement mis à jour - cliquer ici pour rafraîchir

Les premiers chiffres remontés par les préfectures attestent d'une mobilisation importante: au moins 30 000 personnes ont ainsi défilé à Toulouse, 6 500 à Mulhouse, 6 000 à Tarbes, 4 000 à Nice comme à Belfort. Des niveaux comparables à ceux du 5 décembre 2019: au démarrage de la contestation contre le précédent projet de réforme des retraites, la police avait compté 806 000 manifestants en France, la CGT 1,5 million.

À Marseille, au milieu d'une foule compacte, le chef de file de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a estimé que « le gouvernement a perdu sa première bataille, celle d'avoir convaincu les gens de la nécessité de sa réforme ».

🔴 Le départ de la manifestation contre la reforme des retraites vient d’être donné sur la Canebière à Marseille où des milliers de manifestants trépignaient d’impatience 👇#greve19janvier #Manif19Janvier #ReformeDesRetraites #Marseille pic.twitter.com/vDsqwPDdqX — La Provence (@laprovence) January 19, 2023

Plus de 200 points de rassemblement étaient prévus en France, les autorités attendant 550 000 à 750 000 manifestants, dont 50 à 80 000 dans la capitale. Pour encadrer les rassemblements, plus de 10 000 policiers et gendarmes sont à pied d'œuvre, dont 3 500 à Paris, où des sources sécuritaires redoutent la formation d'un « pré-cortège » potentiellement violent de 1 000 à 2 000 personnes.

« Ça va être une journée forte (...) Cette question des retraites concentre tous les mécontentements », inflation et hausse des coûts de l'énergie, a commenté le numéro un de la CGT, Philippe Martinez.

Transports en commun au ralenti et enseignants absents des bancs de l'école

Les Français qui n'ont pas recours au télétravail, qui s'est fortement développé depuis le Covid-19, doivent composer avec des transports en commun au compte-gouttes. À la SNCF, la circulation était « très fortement perturbée »: un TGV sur trois circule, voire un sur cinq selon les lignes, et à peine un TER sur dix en moyenne. Le métro parisien est également « très perturbé ». Il n'y avait aucun trafic au port de Calais, premier de France pour les voyageurs, en raison d'une grève des officiers de port. Raffineries et dépôts pétroliers étaient aussi appelés à cesser leurs activités.

De nombreux services publics font également l'objet d'appels à la grève, en particulier l'éducation, où le principal syndicat, la FSU, dénombre 70% d'enseignants grévistes dans les écoles et 65% dans les collèges et lycées.

Le ministère chiffre pour sa part la mobilisation à 42% dans le primaire et 34% dans le secondaire. Une poignée d'établissements ont été l'objet de blocus à Paris, Rennes et Toulouse.

« Il faut bloquer l'économie »

Pour le leader de Force ouvrière, Frédéric Souillot « on est partis pour un conflit dur » et « il faut bloquer l'économie ». Une réponse à Emmanuel Macron, qui a jugé mercredi qu'il fallait « faire le distinguo entre les syndicats qui appellent à manifester dans un cadre traditionnel et ceux qui sont dans une démarche délibérée de bloquer le pays ».

Bien que leurs modes d'action divergent, les huit principaux syndicats présentent un front uni inédit depuis douze ans. Les partis de gauche sont aussi vent debout. Cette première journée a valeur de test pour l'exécutif comme pour les syndicats, qui se retrouveront dans la soirée pour décider d'une nouvelle date - le 26 janvier est sur la table -.

Laurent Escure (UNSA) sur les attentes et la participation dans les autres villes. #greve19janvier RFI Russe pic.twitter.com/8030mlu1Bt — RFI (@RFI) January 19, 2023

À quelques jours de la présentation du texte en Conseil des ministres, le gouvernement continue de faire œuvre de « pédagogie », Élisabeth Borne défendant un « projet porteur de progrès social pour le pays ».

►À écouter aussi : La réforme des retraites est-elle juste?

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne