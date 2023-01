France: des vœux aux armées aux accents historiques pour Emmanuel Macron

À l'occasion de ses vœux aux armées, depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan dans le Sud-Ouest, M. Macron a promis aux armées un budget de 400 milliards d'euros sur sept ans dans le cadre de la future Loi de programmation militaire. Un tiers de plus que la précédente LPM.

Sur fond de retour de la guerre en Europe, la Loi de programmation militaire, a annoncé le chef de l'État français, traduit les efforts du pays en faveur de ses armées, et « ces efforts seront à proportion des dangers, c'est-à-dire considérables ». Il faut avoir une guerre d'avance, plaide le président.

Un investissement majeur pour renforcer les capacités cyber, le renseignement militaire, la dissuasion nucléaire... Et à la lumière de l'Ukraine, se préparer à des guerres brutales, nombreuses, et par conséquent durcir l'armée française, insiste Emmanuel Macron.

Nous passerons au « tout Rafale » et maintiendrons cet avion d'exception au meilleur niveau mondial. Nous poursuivrons résolument la modernisation de nos forces terrestres, et une contribution particulière dans les nouveaux combats cyber. Nous augmenterons la puissance et la protection de nos frégates, et bien sûr, nous développerons le porte-avions de nouvelle génération. Nous devrons également innover en développant des munitions guidées à distance, en élargissant l'usage des drones. Nous renforcerons la défense solaire, car même avec la dissuasion, notre territoire national n'est pas à l'abri de frappes isolées. C'est pourquoi nous augmenterons nos capacités dans toutes les couches de la défense aériennes d'au moins 50%. La frappe de longue portée, la lutte anti-sous-marine, feront partie de ces priorités et de ce renforcement.