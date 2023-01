Parti socialiste: Olivier Faure donné gagnant sur le fil, le camp Mayer-Rossignol conteste

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol et le premier secrétaire du Parti socialiste sortant, Olivier Faure.

Les adhérents du Parti socialiste étaient appelés hier, jeudi, à désigner leur Premier secrétaire. Le patron sortant du PS, Olivier Faure, était opposé au maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol. Et depuis hier soir, les deux hommes revendiquent chacun la victoire. Une situation assez ubuesque qui perdure ce matin, chaque camp restant sur ses positions. Le Parti socialiste vient de donner des chiffres officiels, et c'est très très serré.

Publicité Lire la suite

Le résultat du vote est tombé ce vendredi matin : 50.83% des voix pour Olivier Faure, 49.17 pour Nicolas Mayer-Rossignol soit 393 voix d'écart sur les 23 759 votants. C'est peu très peu et cela va sans nul doute continuer d'alimenter la guerre de tranchées entre les deux camps.

► À lire aussi : Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol en lice pour le poste de chef de file du PS

Hier soir, les hostilités avaient démarré dès 18h, avec un communiqué de la direction du PS dénonçant des violences à l'encontre de scrutateurs envoyés par Olivier Faure en Seine Maritime, le fief de Nicolas Mayer-Rossignol. Lequel avait lui publié des vidéos montrant selon lui des tentatives de manipulation du scrutin dans des bureaux de vote plutôt favorables au Premier secrétaire sortant.

Les dépôts de recours vont donc être nombreux et la commission chargée de les examiner va être soumise à une intense pression vu le peu d'écart annoncé. Nicolas Mayer-Rossignol dénonce des chiffres non officiels et réclame notamment l'annulation de 300 votes dans la section de Liévin dans le Pas-de-Calais.

Du côté d'Olivier Faure on affiche une certaine confiance, puisque ses équipes jugent que l'avance de leur candidat devrait encore s'accentuer à l'issue des recours.

L'ambiance est en tout cas étouffante à une semaine du congrès de Marseille où le nouveau Premier secrétaire, quel qu'il soit, doit venir prononcer son discours d'orientation politique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne