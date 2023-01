Procès de l'ex-jihadiste Jonathan Geffroy: «À l'époque, je suis dans une utopie»

Compte rendu d'audience,

En 2007, Jonathan Geffroy, 25 ans, se convertit par amour. Mais tombe vite, dit-il, sur « les mauvaises personnes » à la mosquée près de chez lui.

Une mosquée qu'ont effectivement fréquentée de nombreux jihadistes toulousains, et où Jonathan Geffroy rencontre notamment les frères Jean-Michel et Fabien Clain, futurs propagandistes de l'EI.

Tous avaient une lecture littérale du Coran. Moi, je n'avais aucune notion de l'islam, je cherchais à bien faire en appliquant les textes : c'est le début de mon apprentissage et le point de départ de ma radicalisation.

Le « point de bascule », poursuit-il, c'est en 2012. « Traumatisé par les exactions de Bachar el-Assad », Jonathan Geffroy commence à penser au départ, d'autant qu'au fil du temps, « tous mes amis sont partis là-bas », pointe-t-il.

Quand il rejoint finalement la Syrie en février 2015, avec femme et enfant, Jonathan Geffroy soutient qu'il veut « être ambulancier ». « Mais, je n'exclus pas de combattre », reconnait-il.

Je suis complètement sous emprise à cette période. Fier d'avoir des armes – c'est une sensation de puissance – et très content de rencontrer des gens du monde entier venus participer à ce combat contre Bachar, même si ce combat n'a, en fait, que très peu existé, et que l'EI n'était pas du tout du côté des Syriens. Mais à l'époque, je suis dans une utopie totale que j'ai construite et que l'EI a prônée dans ses vidéos.