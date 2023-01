Réforme des retraites: malgré le succès des rassemblements du 19 janvier, l'exécutif déterminé à «convaincre»

Grosse mobilisation contre la réforme des retraites hier partout en France. Un million cent mille manifestants selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT. Un premier succès donc pour les syndicats que le président de la République a suivi de Barcelone. Emmanuel Macron, qui participait au 27ᵉ sommet franco-espagnol, s'est dit « déterminé » à mener cette réforme jusqu'au bout. Mais jusqu'à quand ? L'exécutif se dit persuadé qu'il peut encore convaincre.

Publicité Lire la suite

Des centaines de milliers de personnes dans la rue en France et le chef de l'État droit dans ses bottes, en Espagne, qui redit aux journalistes qui l'accompagnent sa détermination pour « faire aboutir la réforme ». Car selon Matignon, cette mobilisation était attendue, ce n'est pas une surprise. Et le gouvernement va rester mobilisé pour « convaincre les Français dans les prochains jours ». La loi sera présentée en conseil des ministres le 23 janvier.

«Ici à Barcelone, tous les professeurs du lycée français sont en grève et ont boycotté la réception», raconte une professeure du lycée au micro de notre envoyée spéciale Emmanuel Macron a esquivé le sujet devant la communauté française de Barcelone Valérie Gas

► À lire aussi : en France, plus d'un million de manifestants pour les retraites, selon la police

Convaincre, c'est aussi la mission des députés de la majorité qui sont appelés à répandre la bonne parole, à continuer à faire de la pédagogie dans leur circonscription. Car à en croire le ministre du Travail Olivier Dussopt, interrogé par nos confrères de RTL, les Français n'ont tout simplement « pas compris la réforme ».

Le député Renaissance des Français de l'étranger, Marc Feracci, lui, reste serein. « La démocratie s'exprime dans la rue, le doit de manifester est protégé par la Constitution... mais elle s'exprime aussi au Parlement, dans l'hémicycle »

La majorité évoque des aménagements possibles dans le débat parlementaire. Mais le député Benjamin Haddad est déterminé, à l'image du chef de l'État. « On a une responsabilité, dire la vérité : il faut équilibrer, financer notre système de retraite par répartition... » Même son de cloche du côté des alliés LR où l'on justifie le vote de cette réforme impopulaire par sa nécessité. « Faire de la politique, ce n'est pas prendre des décisions qui plaisent, c'est prendre des décisions nécessaires... », martèle Alexandre Vincendet député Les Républicains.

► À lire aussi : France: Élisabeth Borne dévoile son projet de réforme des retraites

À l'Assemblée, on se prépare à une autre bataille, l'examen du texte - qui n'arrivera pas avant deux semaines - dans l'hémicycle et des multiples amendements annoncés par l'opposition.

Nouvelle manifestation le 31 janvier

Et si la pédagogie ne suffisait pas ? Hors micro, un parlementaire proche du président se demande si les Français sont « aussi résignés qu'on l'a dit ces dernières semaines ». « On s'attendait à du monde dans la rue, mais peut-être pas autant », reconnait ce député qui attend de voir si le mouvement s'installe dans la durée. Et s'il se radicalise ? « On surveille ça de très près », confie un ministre présent à Barcelone.

« Cette réforme est inacceptable et va à l'encontre des intérêts de la population », ont redit les huit centrales syndicales jeudi soir devant la presse. Les syndicats, après cette première journée d'action réussie, annoncent une nouvelle manifestation le 31 janvier.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne