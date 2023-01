France: nouvelle marche contre la réforme des retraites à l'appel du parti LFI

En France, 150 000 personnes, selon les organisateurs, et 14 000 selon le cabinet indépendant Occurence, ont marché dans les rues de Paris ce samedi après-midi pour protester contre la réforme des retraites. Une nouvelle mobilisation après les manifestations monstres de jeudi, à l'appel cette fois des organisations de jeunesse. Une partie de la Nupes, insoumis en tête, soutenait la marche, à deux jours de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. La gauche compte sur la jeunesse pour la suite. Mais les socialistes n'étaient pas là.

Reportage dans les rues de la capitale, Pierrick Bonno

Ils viennent de Rennes, Tours ou Lyon. Ils sont encore très loin de l'âge de la retraite, mais ils tenaient à marcher contre cette réforme dans les rues de Paris.

Noé est étudiant en première année de droit, il manifeste sous la bannière du syndicat Union Pirate « pour demander le retrait de cette réforme scélérate ».

Pour les métiers les plus fatigants, c'est augmenter la misère. Un recul de la retraite, ça désavantage les jeunes qui veulent rentrer dans le monde du travail.

« Soyez maudit »

En tête de cortège, plusieurs députés insoumis et écologistes entourent Jean-Luc Mélenchon. Arrivé au milieu du parcours, ce dernier se glisse dans le cortège des jeunes, non pas au premier rang mais un peu plus à l'abri des caméras.

« Il ne veut pas faire de récupération », jure l'entourage de l'ancien candidat à la présidentielle. Cependant, M. Mélenchon finit par prendre le micro pour haranguer la foule, à quelques encablures de la place de la Nation. Et il s'adresse directement à Emmanuel Macron.

Comme vous l'avez fait avec la santé ; comme vous êtes en train de le faire dans l'Éducation au prix de cette monstrueuse grossiereté qui s'appelle Parcoursup ; à bas Parcours sup ! Soyez maudit pour vouloir tout transformer en marchandises ! Tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier ! Voilà ce que vous voulez faire, M. Macron. Soyez maudit ! Laissez ce grand souffle que l'on voit ici dans ces rues, de ces gens magnifiques qui viennent de tous les horizons ou pour toutes les raisons, vous dire le seul slogan qui vaille : vive la vie, à bas la mort !

Puis Jean-Luc Mélenchon descend du char, évite soigneusement les journalistes. Pour ne pas voler la vedette aux jeunes, insiste la patronne des députés insoumis, Mathilde Panot.

Si Jean-Luc Mélenchon parle à toute la presse, on va dire c'est la marche de Jean-Luc Mélenchon. Nous, nous sommes là en soutien de cette jeunesse et je pense que si la jeunesse se met dans le mouvement comme elle est en train de s'y mettre, le pouvoir n'aura plus qu'une solution, c'est de plier face au grand nombre.

« Ça ramène du monde »

De quoi alimenter néanmoins le procès en récupération politique que lui font ses opposants. Mais peu importe, selon les jeunes que nous croisons.

Je n'appellerai pas ça de la récupération. Je pense que c'est juste le mouvement qui s'unifie.

Je ne comprends pas, parce que le but des syndicats, c'est d'obtenir des droits sociaux, comme les partis politiques.

Moi, je trouve que c'est pertinent, parce que ça ramène du monde. Et plus il y a de monde dans la rue, plus on se fait entendre.

« Ma nouvelle religion »

À quelques mètres du dirigeant LFI : plusieurs députés écologistes, comme Sandrine Rousseau et Aurélien Taché. Ce dernier assume d'être dans le cortège.

C'est ce qu'attend le peuple de gauche et on est là pour ça. C'est important l'unité de la gauche. La Nupes, c'est ma nouvelle religion, moi, vous savez ?

Pas de socialiste dans le cortège. Le PS avait refusé de s'associer au rassemblement. « Ils ont d'autres chats à fouetter », ironise Aurélien Taché, au lendemain de la réélection très contestée d'Olivier Faure à la tête du parti.

Une partie de la gauche appelle désormai les lycéens et les étudiants à intensifier leur mouvement. Par des actions de blocage dans leurs établissements, notamment.

