Ressortissants français dans les camps en Syrie: Paris viole la Convention contre la torture

C’est une information du journal français Libération. Le Comité contre la torture de l’ONU condamne la France pour ne pas avoir rapatrié des dizaines de familles françaises détenues dans les camps kurdes de Syrie, des familles anciennement affiliées à l’État Islamique. Un blâme de plus pour l’État français dans ce dossier.

La France ne prend pas de « mesures efficaces pour empêcher que des actes de tortures soit commis sur ses ressortissants ». Voilà en somme ce que considère le comité de l’ONU contre la torture. Sont définies comme torture les conditions de vie dans les camps-prisons réservés par les Kurdes aux familles d’anciens combattants de Daech. Vivent là, sans eau sans chauffage, sans électricité pour le quatrième hiver d’affilé plus de 150 enfants français et leurs mères, rapporte notre correspondant au Kurdistan irakien, Théo Renaudon.

Une décision qui vient s’ajouter à d’autres. Ces derniers mois, la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des droits de l’enfant de l’ONU ont condamné aussi la France à rapatrier ces ressortissants. Les Kurdes Syriens eux même veulent que la France reprenne ces prisonniers.

« La France est acculée »

De son côté, l’État assure avoir arrêté sa politique du cas par cas depuis cet été et le rapatriement de 50 enfants et leurs mères. « La France est acculée : elle va rapatrier. Le seul problème c’est le temps qu’elle prend pour le faire », dénonce l’avocate des familles. « Elle a mis quatre à cinq ans pour commencer à rapatrier, et quatre à cinq ans, c’est toute une enfance. Une enfance sacrifiée », s’indigne maître Marie Dosé.

La décision de cet organisme de l'ONU n'est pas contraignante mais la France est invitée à lui transmettre les décisions prises « pour donner suite (à ses) observations » dans les 90 jours.

