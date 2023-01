En France, les jeunes hommes plus sexistes que les plus âgés

Le sexisme ne recule pas en France, particulièrement chez les jeunes, note le Haut conseil à l'égalité (HCE) dans son rapport publié lundi 23 janvier 2023.

Le rapport du Haut conseil à l’égalité permet de prendre conscience du « sexisme ordinaire » au sein de la société française et de son manque de condamnation, notamment chez les hommes. Du sexisme au quotidien qui peut aussi prendre des formes plus virulentes.

Ainsi, très concrètement, plus d'une femme interrogée sur trois assure avoir déjà vécu un rapport sexuel sous la contrainte, devant l'insistance d'un partenaire qui ne voulait pas mettre de préservatif ou encore sous l'emprise d'alcool ou de drogue. Conséquence directe de ce sexisme, en France, 9 femmes sur 10 affirment renoncer à certaines activités toutes seules ainsi qu’à s’habiller comme elles le souhaitent.

La femme en cuisine, c’est normal

Si l’opinion française déplore l’existence du sexisme, elle ne le condamne pas toujours pour autant. Y compris, mais dans une moindre proportion, chez les femmes. Ainsi, seules 49% des Françaises estiment qu’il est problématique que ce soit la femme qui cuisine tous les jours pour toute la famille.

Selon le rapport du Haut conseil à l'égalité, un tiers de la population déclare qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Un chiffre en hausse de 6 points par rapport à l'année dernière. D’une manière générale, le sexisme préoccupe beaucoup moins l'opinion que les situations de discrimination, de viol, et de harcèlement. Le rapport note pourtant que le sexisme ordinaire fait le lit, dans la société, d'actes plus violents.

« Masculinité hégémonique » pour les jeunes

L’une des principales surprises de cette étude est que le sexisme semble être plus ancré chez les jeunes que chez les hommes plus âgés. C’est chez les 25-34 ans que l'on observe le plus une affirmation d'une « masculinité hégémonique ». Autrement dit, les jeunes hommes revendiqueraient davantage des pratiques visant à assurer la perpétuation de la domination des hommes sur les femmes et du patriarcat. Dans les faits, 20% des jeunes considèrent que pour être respecté dans la société, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis. C'est deux fois plus que la moyenne des Français.

Autre chiffre révélateur, près de la moitié des jeunes hommes de 15-34 ans considère que l'image des femmes véhiculée par la pornographie est problématique alors qu’ils sont 80% à la considérer comme problématique chez les 65 ans et plus.

« Raids masculinistes » en ligne

Le rapport du Haut conseil à l’égalité avance un phénomène pour expliquer le sexisme au sein de la société française : le contrecoup ou « backlash » en anglais. Cinq ans après la vague #Metoo, une partie des hommes se sentirait fragilisée, en danger et réagit donc dans l'agressivité. Cela peut aller jusqu'à prendre des positions ouvertement virilistes ou encore à voter pour un mouvement politique très masculin, comme Reconquête, souligne l’étude.

Des actions qui ont aussi souvent lieu sur les réseaux sociaux, avec des raids masculinistes en ligne : injures, menaces de mort ou propositions indécentes faites à une cible féminine. Plus généralement : un tiers des Français estiment que les hommes sont en train de perdre leur pouvoir. C'est trois points de plus que l'an dernier. Cette crainte d'être déclassé entraînerait son lot de réactions épidermiques parfois virulentes.

Fin des publicités « genrées »

Pour tenter de juguler ce sexisme ordinaire, le HCE liste dix recommandations qui seront transmises au président Emmanuel Macron mercredi 25 janvier à l’occasion de la Journée contre le sexisme.

Parmi les pistes évoquées par l’étude, on retrouve l’augmentation des moyens de la justice, en particulier pour les juridictions chargées de traiter les violences intrafamiliales. Mieux réguler les contenus numériques qui transmettent une image dégradante des femmes ou encore interdire la publicité pour les jouets genrés (poupées roses pour les filles, camions bleus pour les garçons) comme cela s'est fait en Espagne.

