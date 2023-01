France: anticiper les conséquences à long terme du changement climatique sur le parc nucléaire

Les conséquences à long terme du changement climatique sur le parc nucléaire français, en service et à venir, doivent être davantage anticipées. C'est l'un des messages qu'a envoyé ce lundi l'Autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui présentait ses vœux à la presse. Cet été, pour la première fois depuis 2003, le gendarme du nucléaire en France a dû accorder des dérogations de fonctionnement à cinq centrales nucléaires en raison de la canicule.

Les centrales nucléaires pompent l'eau des fleuves pour refroidir leurs réacteurs puis la rejettent au même endroit un peu plus chaude. Cet été, en raison de la canicule, l'eau de la Garonne était par exemple à 28°. Les rejets de cinq centrales allaient donc dépasser les limites réglementaires.

Pour garantir la production d'électricité, l'État les a autorisées à dépasser temporairement ces limites, pourtant pensées pour préserver la faune et la flore des cours d'eau.

C'était la première fois depuis 2003. Mais le phénomène va s'amplifier avec le changement climatique, prévient l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Vision à la fois globale, territoriale et en grande anticipation »

Pour les centrales existantes et celles à venir, il faudra donc envisager de modifier les procédés de refroidissement, calculer les effets cumulés sur les fleuves si l'on ajoute des EPR. Et surtout réfléchir à l'échelle du territoire, explique Bernard Doroszczuk, président de l'ASN : « L'eau des rivières est aussi à disposition des collectivités pour les usages d'eau potable, et peut-être à disposition, par exemple, des agriculteurs. Donc il faut avoir une vision à la fois globale, territoriale et en grande anticipation ».

Réchauffement des fleuves, de l'air ou risque de tornades... Face au changement climatique, les entreprises du nucléaire devront désormais anticiper à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, recommande l'Autorité de sûreté nucléaire.

