France: procès de deux avocats soupçonnés d'avoir produit un faux pour innocenter un narcotrafiquant

Le hall de la Cour d'assise spéciale de Paris (image d'illustration). AP - Francois Mori

C'est ce lundi 23 janvier que s'ouvre, à Paris, le procès de deux avocats français soupçonnés d'avoir produit des faux documents lors d'un procès en 2018 pour tenter, en vain, d'innocenter Robert Dawes. Ce Britannique de 50 ans est considéré comme l'un des plus gros narcotrafiquants d’Europe. Les deux avocats sont accusés de complicité de tentative d'escroquerie au jugement et violation du secret professionnel. Deux Britanniques sont également jugés dans cette affaire : le trafiquant et un de ses proches.