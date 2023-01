Procès Jonathan Geffroy: 18 ans de prison requis contre l'ex-jihadiste de l'EI

L'heure était au réquisitoire, ce lundi 23 janvier, au procès de Jonathan Geffroy. Ce Toulousain de 40 ans est poursuivi devant la cour d'assises spéciale de Paris pour « association de malfaiteurs terroriste », pour avoir rejoint les rangs des combattants de l'EI, en famille, en février 2015. Après avoir contacté les renseignements français pour demander une aide à l'exfiltration, Jonathan Geffroy a collaboré avec les services et la justice, depuis son interpellation en septembre 2017. Mais sa posture de « repenti » n'a pas convaincu l'avocate générale.

Publicité Lire la suite

Compte rendu d'audience, Laura Martel

Pour l'avocate générale, Jonathan Geffroy n'est pas un repenti, mais un opportuniste. Adhérant de longue date à l'idéologie de l'organisation État islamique, quand il se rend en zone irako-syrienne, ce n'est pas pour être ambulancier comme il le prétend : « Il sait qu'il part combattre », insiste-t-elle.

D'ailleurs, au-delà de l'idéologie, c'est aussi « le sentiment de puissance et le logement gratuit des combattants qu'il est venu chercher », assène la magistrate. Et bien sûr que Jonathan Geffroy combat plus qu'il ne le dit, lui qui est membre d'une katibat d'élite qu'on « n'intègre pas pour se la couler douce », ironise-t-elle.

►À relire : Procès de l'ex-jihadiste Jonathan Geffroy : « À l'époque, je suis dans une utopie »

Quant à sa volonté de quitter l'organisation terroriste, la magistrate n'y voit pas un signe de désengagement, mais là encore, la préservation de ses intérêts : « Là-bas, il ne connaît que l'échec ; et c'est ça le problème pour lui, plus qu’une prise de conscience », dit-elle. Et elle ajoute :

Cet opportuniste voulait profiter d'une vie de pacha et de la puissance de l'EI, mais subir défaites et bombardements, très peu pour lui, alors il tente de négocier son retour.

Un accusé opportuniste aussi dans sa relation avec les renseignements et la justice : « Il parle pour ne rien dire, il se fait passer pour coopératif pour espérer une réduction de peine », cingle la magistrate.

« Pour envisager l'avenir d'un détenu, il faut lui faire confiance », pointe-t-elle. Or, la « personnalité trouble » de Jonathan Geffroy, qui « minimise de manière éhontée ses activités sur zone », entretient le « flou sur son niveau actuel de désengagement », estime-t-elle.

D'où une lourde peine demandée : 18 ans de prison avec une période de sureté des deux tiers.

►Lire aussi : L'ex-jihadiste toulousain Jonathan Geffroy devant la cour d'assises spéciale de Paris

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne