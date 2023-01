Procès Jonathan Geffroy: l'ex-jihadiste de l'EI écope de 18 ans de prison

18 ans de prison assortis d’une période de sûreté des deux tiers. C’est la peine qu’avait requis le parquet et c’est la peine infligée par la cour d’assises spéciale de Paris à Jonathan Geffroy, après moins de 4h de délibéré. Ce Toulousain de 40 ans était poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste pour avoir rejoint les rangs des combattants de l’EI en famille en février 2015. Après avoir contacté les renseignements français pour demander une aide à l’exfiltration, il a collaboré avec les renseignements et la justice depuis son incarcération en septembre 2017. Mais cette attitude de « repenti » affiché ne lui a pas valu de clémence de la cour.

Compte rendu d'audience, Laura Martel

« J’ai toujours été coopératif parce que je ne vois pas d’autre moyen de prouver mon désengagement. Je ne peux rien faire de plus, pourtant je ne me sens pas écouté, je me sens présumé condamné, et ça, c'est dur » soulignait vendredi Jonathan Geffroy, avant de presser la cour ce lundi 23 janvier de retenir « tout le travail qu’il avait fait pour quitter l’EI », mais surtout son évolution depuis son retour et les explications données sur son parcours. Mais tout comme cette posture de repenti n’avait pas convaincu le parquet, l’avocate générale décrivant Jonathan Geffroy comme un « opportuniste » qui cherchait à obtenir une peine moins lourde contre des déclarations « sans consistance ».

Les juges non plus n’ont pas été sensibles à sa coopération : les éléments donnés n’ont pas été de nature à identifier des personnes ou élucider des affaires, estime ainsi la cour qui insiste en revanche sur la « dangerosité » de Jonathan Geffroy et son profil de combattant au sein de plusieurs katibats pour expliquer la lourdeur de la peine. Sa femme Latifa, également poursuivie pour association de malfaiteur terroriste et qui comparaissait libre ne retournera, elle, pas en prison.

Cette Marocaine de 40 ans a été condamnée à 5 ans dont 2 fermes, mais ces 2 années sont couvertes par le temps passé en détention provisoire. En sa faveur, la cour a retenu l’aide qu’elle a apportée, peu après son arrivée en Syrie, à une femme qui voulait s’enfuir, ainsi que sa parfaite insertion depuis sa libération.

Jonathan Geffroy compte interjeter appel. À noter que sa mère, accusée de financement du terrorisme pour lui avoir envoyé plus de 18 000 euros en zone irako-syrienne a, elle, écopé de 3 ans de prison avec sursis.

