Des victimes d'influenceurs portent plainte pour escroquerie et abus de confiance

Une action collective en justice a été engagée par des dizaines de personnes estimant avoir été arnaquées en investissant dans des produits financiers vantés par de célèbres influenceurs, dont le couple Marc et Nadé Blata, installé à Dubaï. ASSOCIATED PRESS - Marissa Lang

Le collectif d'Aide aux victimes d'influenceurs (AVI) a annoncé lundi le dépôt de deux plaintes collectives réunissant 88 plaintes conjointes pour « escroquerie en bande organisée, associations de malfaiteurs et abus de confiance ». Inédite par son ampleur, cette action met en cause les pratiques d'un couple d'influenceurs, Marc et Nadé Blata.