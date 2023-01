La France renonce à autoriser les néonicotinoïdes pour les semences de betterave

Après une décision de la justice européenne jugeant illégale les dérogations pour ces substances toxiques pour les abeilles, le ministre français de l'Agriculture Marc Fesneau a annoncé lundi renoncer à une mesure dérogatoire autorisant l'usage d'insecticides néonicotinoïdes pour protéger les semences de betteraves sucrières.

Le gouvernement français renonce à autoriser les insecticides néonicotinoïdes en 2023. Ces insecticides « tueurs d’abeilles » enrobent les semences de betteraves à sucre pour les protéger de la jaunisse. Ils sont interdits dans l’Union européenne depuis 2018 car très dangereux pour l’environnement. Pour continuer à les autoriser, la France demandait des dérogations depuis 2020.

Mais jeudi dernier 19 janvier, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé « que les États membres ne peuvent pas déroger aux interdictions ».

Sous la pression de la justice, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, a donc annoncé lundi 23 janvier renoncer aux néonicotinoïdes, regrettant de ne pas avoir eu assez de temps pour trouver des alternatives pour protéger les betteraves.

« On ne demandera pas de procéder à une troisième année de dérogation sur l’enrobage des semences de betteraves. C’est terminé », a-t-il déclaré lors d'un point presse.

À la recherche d'alternatives

La France s'apprêtait à autoriser leur utilisation de manière dérogatoire encore une fois pour la campagne 2023. Un projet d'arrêté autorisant cette dérogation était en consultation publique en France, en attendant l'avis du conseil de surveillance des néonicotinoïdes, boycotté par une association et un syndicat agricole qui estimaient le recours systématique à ces insecticides injustifié.

« Deuxième élément : il faut qu’on trouve des alternatives, a poursuivi le ministre. Je rappelle qu’on a mis 20 millions d’euros, qu’on continue, que nous sommes prêts à accélérer sur un certain nombre de process. Il y a des insecticides qui existent qui ne sont pas du tout des néonicotinoïdes. Donc il faut qu’on essaie de regarder les produits qui pourraient être utilisés aujourd’hui et quel itinéraire technique on peut faire pour que ça fonctionne mieux. On essaie toutes les solutions qui peuvent permettre de stabiliser 2023. »

Soutien à la filière

Une dizaine de pays conservent des dérogations pour préserver les rendements des betteraves sucrières.

« Troisième élément, si on comptait demander au conseil de surveillance une dérogation, c’est parce qu’il y a un risque de jaunisse. J’ai convenu avec les représentants de la filière qu’on mettrait en place un dispositif qui permettrait de couvrir le risque de pertes qui serait lié à la jaunisse, le temps qu’on trouve les alternatives dont on a besoin, a précisé Marc Fesneau. Quatrième élément, on va activer au niveau européen les clauses de sauvegarde pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de concurrence déloyale. La filière betterave en France, c’est un élément absolument important de la souveraineté. Et donc on fera ce qu’il faut en termes de recherche d’alternatives, de moyens, ce qui a déjà été fait d’ailleurs, couverts par l’État, pour que cette filière passe les un, deux ou trois ans qui sont devant nous. »

(Et avec AFP)

