France: la flambée de grippe aviaire continue, inquiétudes pour la filière

La grippe aviaire continue de progresser en France : 4,6 millions de volailles ont été abattues depuis l'été 2022. Le virus frappe particulièrement la région des Pays-de-la-Loire, deuxième territoire de production des volailles françaises après la Bretagne.

Plus d'un million de volailles ont été euthanasiées en un mois. L'épidémie accélère encore, le précédent bilan de l'épizootie faisait état, au 22 décembre, de l'abattage de 3,3 millions de volatiles. Comme au printemps, le virus a frappé fort dans la région Pays-de-la-Loire (ouest), deuxième territoire de production des volailles françaises après la Bretagne. La découverte de nouveaux cas ralentit dans cette région mais des foyers sont en train d'émerger dans le Sud-Ouest, en particulier dans les Landes et le Gers, bastions historiques du foie gras. Au total, 286 foyers en élevage, dont 120 en Vendée, ont été recensés par les autorités depuis le 1er août qui marque le début de l'épizootie 2022-2023.

La France est aujourd'hui le pays qui compte le plus de foyers en élevage, devant le Royaume-Uni et la Hongrie. Mais la pandémie touche également à des degrés différents dans 29 pays européens, relève la plateforme française d'épidémio-surveillance en santé animale (ESA). D'octobre 2021 à septembre 2022, plus de 50 millions de volailles ont été euthanasiées dans les élevages européens infectés, selon les autorités sanitaires européennes. Un bilan qui n'inclut pas les abattages préventifs d'animaux sains autour des foyers.

Poulets importés

Pour Joël Limouzin, président de la chambre d'agriculture de Vendée, la pandémie menace l'avenir de la filière volaille et risque d’accroître les importations. « À la grande question, est-ce que demain il y aura toujours de la viande de volaille sur les étals ? Je dirais que oui, il y en aura toujours, estime-t-il. La seule vraie question qui va se poser, c’est : d’où vient-elle ? Est-ce qu’on laisse venir de la viande brésilienne à tout vent sans regarder précisément les conditions de production, parce qu’on a quand même une éthique en matière de production en Europe, en France et aussi des exigences en matière d’utilisation de médicaments et du type d’alimentation. Il y a beaucoup de consommateurs qui demandent du poulet en liberté, etc. Et donc, il y a un vrai paradoxe entre le fait de parler du développement durable et de production locale, et puis de faire venir du poulet du Brésil. »

Seule lueur d’espoir pour les éleveurs : le gouvernement a annoncé le 23 décembre une première campagne de vaccination à l'automne 2023 pour relancer la filière.

(Et avec AFP)

