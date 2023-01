Sur TikTok, des jeunes français de plus en plus défiants face à la science

Un nouveau sondage Ifop paru ce 12 janvier qui a été mené auprès d’un échantillon représentatif de 11-24 ans a mis en évidence un phénomène inquiétant sur les réseaux sociaux. Celui de la défiance grandissante des jeunes internautes français à l’égard de la science.

Publicité Lire la suite

Près d’un jeune sur six sur l’ensemble des réseaux et près d’un sur trois fréquentant quotidiennement la plateforme chinoise TikTok estiment « possible que la Terre soit plate », que « les pyramides égyptiennes ont été bâties par des extraterrestres » ou encore que « les êtres humains modernes résultent d’une longue évolution ». Ce désamour dument constaté entre les ados et la science s’amplifie au rythme des publications que diffusent en masse les théoriciens du complot dans de courtes vidéos, et principalement sur TikTok.

Dans le détail, les jeunes d’internautes considèrent que « les découvertes scientifiques ont fait plus de mal que de bien » à l'humanité, au grand désespoir des agences scientifiques comme le Centre national d’études spatiales (CNES). Le CNES, pourtant, est l’une des rares institutions à avoir investi le réseau social chinois pour tenter de contrecarrer les « vérités alternatives » qui se rependent en ligne. Mais force est de constater qu’au bout de deux ans, le compte TikTok du CNES n’a engrangé que 5 000 abonnés.

Astrologie et occultisme en tête des consultations

L’autre enseignement de cette enquête qui a été commandité par la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation Reboot, est que les jeunes adhèrent davantage à des pseudosciences qui seraient capables de leur offrir une vision enchantée et simplifiée du monde. L'astrologie et l'occultisme se retrouvent ainsi en tête de gondole de leurs consultations sur les réseaux sociaux. Résultat : 45% des jeunes internautes considèrent que les vaccins à ARN messager peuvent tuer des enfants ou encore que « l'on puisse avorter sans risque avec des produits à base de plante ».

L’enquête explique pourquoi les jeunes seraient plus sensibles aux gros bobards des pseudosciences que leurs aînés. La crise sanitaire a été une période propice à l’essor de ces désinformations dans un contexte de défiance généralisée envers les autorités et les explications des chercheurs. Un rejet du discours officiel qui serait même exacerbé si par exemple un « influenceur » est à l’origine d’une infox ou colporte une contre-vérité scientifique.

La Terre plate pour 3% des seniors

Plus de 40% des utilisateurs de TikTok estiment ainsi que le nombre d’abonnés au compte d'une personnalité est plutôt un gage de fiabilité sur une information. Il conviendrait peut-être que les parents entraînent leurs adolescents à développer un esprit critique sur les messages qu’ils reçoivent en ligne, concluent les auteurs du sondage. Mais petit problème, beaucoup d’entre eux adhèrent déjà à une ou plusieurs théories du complot. Et le sondage Ifop nous révèle que 3% des seniors pensent aussi que la Terre est plate.

►À écouter aussi : Les dessous de l'infox, la chronique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne