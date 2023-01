Dans le milieu scolaire, les associations se battent toujours autant contre le sexisme

Alors que le Haut Conseil à l’Égalité a dressé lundi 23 janvier un bilan « alarmant » du sexisme en France, les associations sur le terrain estiment que l’éducation, qui constitue pourtant un levier essentiel, manque toujours cruellement de moyens pour espérer avoir un impact beaucoup plus efficace et durable.

« Mais si c’est la fille qui demande le garçon en mariage, ça veut dire que c’est elle qui commande le couple ! » Mégane le Provôt est une habituée de ce type de réflexion. Chargée de mission au sein de l’association Dans le genre égales, elle anime régulièrement des ateliers dans des établissements scolaires, de la primaire au lycée, pour sensibiliser à l’égalité homme-femme. Dans le cadre de leurs différents modules, la jeune femme et ses collègues tentent de faciliter le débat et d’aborder « des questions auxquelles les jeunes n’ont jamais pensé, ou alors auxquelles ils n’ont jamais eu de réponse », indique Mégane le Provôt.

D’après Stéphanie Le Gal-Gorin, sociologue spécialisée sur les violences de genre et elle aussi formatrice auprès d’élèves, le thème du sexisme est devenu « beaucoup plus facile à aborder avec eux aujourd’hui ». Pour une majorité des jeunes, filles comme garçons, « le problème est assez clair », assure-t-elle. Sauf que « depuis quelque temps, je remarque une crispation de certains garçons autour de thèmes traités dans mes interventions ».

Car le sexisme a la peau dure. Selon le dernier rapport du Haut Conseil à l’Égalité (HCE) publié lundi 23 janvier, malgré des « avancées incontestables en matière de droits de femmes », le sexisme ne recule pas en France. Pire, chez les jeunes, « certaines de ses manifestations les plus violentes s'aggravent ». Près d’un quart des moins de 35 ans considère qu’il faut parfois être violent pour se faire respecter (contre 11% en moyenne).

Didier Valentin, lui aussi formateur spécialisé auprès de collégiens et lycéens, n’a d’ailleurs pas du tout été surpris par les conclusions de ce rapport. « Sur le terrain, on voit bien qu’il y a un backlash, un retour de bâton, face au mouvement féministe depuis un long moment. Il y a un ras-le-bol face à certaines injonctions des discours féministes, et ça transcende toutes les classes sociales dans lesquelles on intervient », avance-t-il. Face à ce constat, les associations sur le terrain soulignent donc à quel point l’éducation et la prévention dans les écoles est une des clés pour essayer d’atteindre les jeunes et de faire bouger les mentalités.

« Pour beaucoup d’entre eux, une femme est à la cuisine »

Lors des interventions dans les établissements, chaque formateur utilise des outils différents pour intéresser les élèves, mais tous piochent dans leur univers pour établir un espace de confiance. Par exemple, Mariam Touré, fondatrice de l’association Liberté d’agir scolaire, s’appuie sur des affiches de publicité, des poèmes, des vidéos YouTube, des décryptages de paroles de rap...

Dans les ateliers de Mégane le Provôt et son équipe, les jeunes sont munis de panneaux rouges et verts pour indiquer le « non » et le « oui ». Ils répondent ensuite à des questions telles que « est-ce que la jalousie est une preuve d’amour ? » ou « est-ce normal qu’une femme fasse plus de tâches ménagères qu’un homme ? ». Stéphanie Le Gal-Gorin a quant à elle opté pour un spectacle avec des comédiens qui parle des violences sexistes et sexuelles au public scolaire.

Au début des discussions, chaque intervenant a déjà été confronté à des remarques de garçons portant sur un préjugé de genre. « Pour beaucoup d’entre eux, une femme est à la cuisine. Même chose sur les métiers : pour plusieurs jeunes que je vois, une fille n’a rien à faire en mécanique, dans le milieu technologique, ou même dans le foot. Et pendant deux heures, mon rôle va être de leur montrer que si, c’est possible », assène Mariam Touré. Face aux clichés que certains garçons lancent, Mariam les poussent dans leurs retranchements pour qu’ils développent leur argumentaire et pour qu’elle puisse ensuite en apporter un autre. Le but : les questionner, sans jamais les juger.

En fonction du milieu social et du public à qui l’on s’adresse, le maître-mot est toujours l’adaptation. « À chaque fois, je rappelle les chiffres autour des violences sexistes, je donne des informations concrètes. Dans certains quartiers populaires, plusieurs jeunes vivent déjà des discriminations. Donc j’essaie de créer de l’empathie entre les différentes communautés opprimées », rapporte quant à lui Didier Valentin.

« On parle à des adolescents qui sont en pleine construction »

Pour tous les formateurs, une des clés pour toucher les jeunes est donc de s’ajuster au groupe et d’apporter de l’empathie. Mariam Touré n’hésite pas à faire intervenir une de ses bénévoles pour qu’elle raconte son parcours. « Les jeunes aiment bien les témoignages, ça leur parle beaucoup plus. »

Quant à Didier Valentin, il mise en partie sur le fait d’être lui-même un homme qui s’adresse à d’autres garçons. « Ils sont souvent assez surpris d’entendre un discours antisexiste venant de moi. Je parle toujours en disant "nous les mecs on a un problème". C’est aussi comme ça que je peux un peu les bousculer dans leurs représentations et leur montrer les limites et les dégâts de la masculinité toxique ».

Durant ses interventions, Didier Valentin fait toujours attention à accepter que les garçons ne saisissent pas forcément immédiatement les messages antisexistes. « Il faut se rappeler qu’on parle à des adolescents qui sont en pleine construction, qui parfois répètent des choses sans comprendre. Certains ont l’impression de payer cher l’addition pour leur moindre faits et gestes. C’était important il y a quelques années d’avoir un discours radical, plus rentre-dedans. Mais aujourd’hui, ça ne marche plus de leur lancer des injonctions sur tout. Maintenant il faut travailler avec plus de finesse. »

En effet, pour ces associations sur le terrain, l’ambition est avant tout d’informer et de planter une petite graine dans leurs esprits, mais pas de convaincre à tout prix. « On leur montre simplement que leur vérité à eux, n’est pas la vérité de tout le monde, et au moins, ils voient qu’il y a d’autres représentations possibles sur ce qu’est un homme ou une femme. Mais on ne force à rien », explique Mégane le Provôt.

Le rôle essentiel des établissements scolaires

Comme le soulignent ces intervenants, chaque cours demande beaucoup d’énergie et de patience, surtout quand ils se heurtent au manque de volonté de la part de certains cadres enseignants ou au manque de moyens des établissements. « Dans nos ateliers, on se retrouve très souvent à rattraper ce qui n’a pas été fait par l’école », décrit Mégane Le Provôt. « Au sein d’un établissement où je suis intervenue, il n’y avait que cinq encadrants pour 80 élèves dont 77 garçons, et c’est là où j’ai entendu les discours les plus véhéments à l’encontre des femmes. Donc on sent tout de suite si le projet égalité est porté ou non par l’équipe pédagogique », renchérit Stéphanie Le Gal-Gorin.

En effet, d’après les deux formatrices, le corps enseignant détient un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le sexisme. Alors que les cours d’éducation à la sexualité demeurent obligatoires depuis 2001, ils peinent toujours autant à être mis en place dans les collèges et lycées. « Rien que pour que nos formations aient lieu, il faut déjà que l’école perçoive le sujet de l’égalité fille-garçon comme une priorité et y mette de l’argent. Mais beaucoup d’établissements pensent que le cours de biologie sur la reproduction se suffit à lui-même », poursuit Mégane Le Provôt.

C’est bien pour cela qu’une des recommandations dans le rapport du HCE est d’instaurer « une obligation de résultats pour l’application de la loi sur l’éducation à la sexualité et à la vie affective ». Le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, soulignait lui-même en septembre 2022 l’importance de « respecter cette loi » et affirmait travailler sur de « nouveaux outils » pour les enseignants.

Éduquer les jeunes, mais aussi les plus vieux

Ainsi, Mégane Le Provôt et Stéphanie Le Gal-Gorin doivent naviguer très régulièrement à travers la « provocation et frustration » de certains garçons minoritaires qui martèlent que « les femmes nous ont dépassés, nous, les hommes, en termes de droits ». Pourtant, face à cette frustration masculine, tous les formateurs s’accordent à dire qu’il est impératif de ne pas rejeter la faute entière sur les jeunes garçons, mais bien sur le système dans lequel ils évoluent.

« Le problème, c’est qu’il y a une tolérance sociale au sexisme qui est toujours très élevée. Il suffit de regarder notre classe politique ou les personnes de pouvoir accusées de violences sexuelles qui continuent d’exercer leurs fonctions. Quel message on envoie au reste de la société ? Ça montre que finalement, ces comportements ne sont pas si graves que ça », tonne Stéphanie Le Gal-Gorin.

Pour expliquer le regain du sexisme chez les jeunes, Mariam Touré pointe aussi du doigt la violence banalisée contre les femmes sur les réseaux sociaux et dans la pornographie. « Les adolescents sont constamment bombardés d’images et de vidéos où les rapports hommes-femmes sont très inégalitaires, et aucune régulation n'est faite », s’indigne-t-elle.

Ainsi, selon les associations, si l’éducation à l’égalité est essentielle pour les élèves, elle l’est tout autant pour le reste de la population. « Souvent, la priorité est mise sur la sensibilisation des jeunes, mais former les adultes qui les encadrent à l’égalité aura beaucoup plus d’impact qu’un atelier ponctuel de deux heures », soutient Mégane Le Provôt. C’est pour cela que les formateurs appellent à plus de cohérence politique entre les messages prônés de lutte contre le sexisme, et les pratiques réelles : « Après le Grenelle de 2019 sur les violences conjugales, on n’a finalement pas reçu un centime de plus », dénonce par exemple Stéphanie Le Gal-Gorin.

Les associations sur le terrain attendent donc une augmentation des moyens financiers et humains autour de l’éducation, de meilleures formations des professionnels dans les écoles, une hausse des subventions allouées à leurs interventions, et une vraie volonté politique de faire évoluer les mentalités sur l’égalité des genres.

