France: les demandes d'asile à la hausse en 2022, comme les expulsions

Les Ukrainiens bénéficient de la protection temporaire

Fin 2022, 65 833 Ukrainiens, hors mineurs, bénéficiaient en France de la protection temporaire, un dispositif européen inédit qui vise à accompagner ces exilés depuis le début de l'invasion russe fin février 2022. Les Ukrainiens « sont beaucoup moins nombreux » à demander l'asile, un dispositif de plus long terme, reconnaît Beauvau. Ils sont 2 187 à avoir effectué une demande d'asile en 2022, et 702 à l'avoir obtenu.



Le nombre de naturalisations a reculé en 2022, avec 78 711 accès à la nationalité française contre 94 092 en 2021. Mais le niveau de 2022 approche celui d'avant la pandémie. L'année 2021 avait connu un nombre élevé de naturalisations en raison de « la reprise d'activité et l'effet rattrapage », ainsi que de « la mise en place du dispositif de reconnaissance de l'engagement des étrangers en première ligne pendant la crise de la Covid-19 ».



Côté visas, malgré des hausses de près de 140% par rapport à 2021, les demandes et délivrances de visas demeurent inférieures de moitié aux niveaux atteints en 2018 et 2019, avant la pandémie. Ainsi, 1,7 million de visas ont été délivrés en 2022, sur les 2,3 millions de demandes effectuées. En 2020 et 2021, le Covid-19 avait fait chuter les délivrances de visas à environ 700 000 par an.

(Avec AFP)