France: retraites, la majorité à l'épreuve du débat parlementaire

La prochaine étape importante concernant les retraites est le débat parlementaire. Au moment où les syndicats espèrent faire monter en puissance la mobilisation, l'exécutif joue la carte de l'examen du projet de loi pour démontrer que sa réforme est juste. Avec un risque, la course à l'échalote des amendements dans la majorité.

« Le risque, c'est la créativité parlementaire », lâche - un poil exaspéré - un député Renaissance, car depuis quelques jours, les propositions fusent dans les rangs de la majorité. La plus emblématique est venue du Modem qui a proposé de passer le temps de travail hebdomadaire à 35 heures et demie pour financer la réforme. Élisabeth Borne a dit « pas question », et s'est moqué de la « créativité » dans la majorité.

Le président du Modem veut un débat parlementaire « utile »

François Bayrou, en présentant ses vœux, a répondu à la Première ministre : « J’ai entendu des responsables très importants nous taxer de "créativité". Je ne suis pas sûr que c’était un compliment ». Le président du Modem qui veut un débat parlementaire « utile », jure qu'il n'a pas envie de « gêner le gouvernement », mais affirme néanmoins qu'il faut « améliorer » le texte de la réforme et explique pourquoi : « Le débat parlementaire a deux missions : étudier les textes et orienter le débat public, parce que les principaux responsables de la réforme, ce ne sera pas le gouvernement, ça ne sera pas les parlementaires, ça sera l’opinion publique. »

La promesse d'un enrichissement du texte

L'opinion publique, qui est majoritairement opposée à la réforme et un autre député Renaissance s'en inquiètent : « Il faut entendre la colère du terrain ». Dans le groupe majoritaire, certains ont déjà dit qu'ils ne voteraient pas la réforme en l'état, comme Barbara Pompili. Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont promis un enrichissement du texte, la majorité entend bien y participer.

