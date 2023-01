France: quand le téléphone des services publics sonne dans le vide

Appels dans le vide, réponses imprécises... Le magazine 60 millions de consommateurs et la défenseure des droits dénoncent dans une enquête publiée jeudi le parcours du combattant auquel sont confrontés les Français qui ont du mal avec Internet et veulent faire des démarches au téléphone avec l'administration.

Assurance maladie, Caisse d'allocation familiale ou Pôle emploi... Autant de musiques d'attente que 30% des Français, en froid avec internet, ne connaissent que trop bien ! Et pas seulement les plus âgés, selon une enquête menée par 60 millions de consommateurs avec la défenseure des droits.

« Il y a un quart des 18-24 ans qui disent avoir rencontré des difficultés pour des formalités en ligne, explique Lionel Maugain, journaliste à 60 millions de consommateurs et coauteur de l'enquête. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'aise sur les réseaux sociaux que vous êtes en mesure de faire une démarche administrative. Le jargon administratif est assez déconcertant pour les plus jeunes. »

Alors que s'accélère la dématérialisation des services publics, ce problème d'accès s'avère d'autant plus criant que 15% des Français n'ont pas de connexion internet à domicile et que 28% ne s'estiment pas capables d'effectuer une démarche administrative en ligne.

Dans le cadre de l'enquête, 1 532 appels ont été passés, entre le 26 septembre et le 10 novembre 2022, par des appelants représentant trois types d'usagers (une personne sans internet, une autre ayant internet mais maîtrisant mal le français, une personne d'âge mûr avec internet), ainsi que par un appelant « lambda » pour vérifier d'éventuelles différences de traitement. Certes, quelques progrès ont été enregistrés depuis une précédente enquête menée en 2016 : les appels ne sont plus surfacturés, la cordialité est généralement de mise et il n'y a plus de discrimination notable liée à l'origine des usagers. Mais d'importantes lacunes demeurent.

C'est l'Assurance maladie qui écope du bonnet d'âne. Pour l'enquête, 302 appels ont été passés, 72% n'ont jamais abouti. Lionel Maugain décrit même des situations ubuesques. Seuls 22% des appels aboutis ont reçu « une réponse acceptable », et moins de 5% des « réponses précises ». « Quand vous avez la chance d'avoir un agent au bout du fil, trop souvent on vous renvoie sur le site internet alors même qu'on a expliqué qu'on n'avait pas internet ou qu'on avait des difficultés avec l'outil, rapporte-t-il. Cela peut être dit gentiment et poliment mais ce n'est pas la réponse que l'on attend. »

La CAF et l'Assurance maladie disent être confrontées à une explosion des sollicitations téléphoniques depuis la crise sanitaire. L'enquête note cependant quelques améliorations, notamment chez Pôle emploi. De son côté, la défenseure des droits presse les administrations de recruter plus d'interlocuteurs pour mettre un terme à cette rupture d'égalité entre les Français.

(Et avec AFP)

