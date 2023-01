Présidentielle française: les comptes de campagne des candidats approuvés malgré quelques anomalies

L'autorité indépendante en charge depuis 1990 du contrôle des dépenses et des recettes des candidats a publié onze comptes sur douze, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi par la candidate RN qui conteste l'invalidation de plus de 300.000 euros de ses frais de campagne.

La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a passé au peigne fin les dépenses des candidats à l'élection présidentielle de 2022 et rendu un avis positif, malgré quelques sanctions financières.

Le candidat de Reconquête Éric Zemmour est retoqué pour avoir bénéficié des projecteurs de la chaîne CNews. Une tribune ne correspondant pas à la loi électorale, selon la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Il écope de la sanction forfaitaire la plus importante, 200 000 euros.

Pour la patronne du Rassemblement national (RN), ce sont des bus à son effigie qui ne correspondent pas aux règles d'affichage de la campagne électorale. Quelque 300 000 euros de remboursement ont donc été déduits. Un montant que Marine Le Pen conteste devant le Conseil Constitutionnel.

100 000 euros pour avoir utilisé le Twitter présidentiel

Le gagnant Emmanuel Macron est celui qui a dépensé le plus : plus de 16 millions d'euros. Et il est épinglé pour avoir utilisé son compte Twitter de président pour sa campagne de candidat. Résultat : 100 000 euros de remboursement amputés de ses frais de campagne. La CNCCFP a également décidé d'exclure plusieurs frais, notamment quelque 30 000 euros versés à une photographe, une prime qui doit être payée par le parti présidentiel, d'après la Commission.

Pour le reste, pas de remboursement des déplacements jugés hors sujet pour l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon a jugé le nombre d'autocollants imprimés pour l'occasion – 1,2 million – injustifié. De même pour un logement Airbnb des salariés de campagne de l'écologiste Yannick Jadot ou encore des billets achetés par Jean Lassalle pour assister à un match de rugby.

L'élève modèle de cette campagne, c'est Nathalie Arthaud, la candidate Lutte ouvrière (LO), la seule à faire un sans-faute avec des comptes sans irrégularité après une campagne particulièrement sobre.

