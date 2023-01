France: à Marseille, fin de la bataille pour la direction du Parti socialiste

Reportage

Après dix jours de forte tension, marqués par des accusations de fraudes et des échanges de noms d'oiseaux, un accord a été trouvé entre les deux rivaux pour la direction du Parti socialiste français (PS), au 80e Congrès de la formation politique à Marseille. Olivier Faure reste premier secrétaire, mais a dû faire des concessions face à son rival, Nicolas Mayer-Rossignol.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Marseille, Aurélien Devernoix

Les mains se lèvent partout dans la salle. Accord validé par les 186 délégués du Parti socialiste. Après d'interminables tractations, Olivier Faure et Nicolas Mayer Rossignol ont finalement décidé de gouverner ensemble. Mission accomplie, selon le maire de Rouen : « Il y avait besoin de ce vent de changement, et aujourd'hui, il se matérialise. Ensuite, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ; aujourd'hui, on en donne une magnifique. Celle de Marseille, c'est cette volonté de bosser ensemble. »

Nicolas Mayer-Rossignol devient numéro deux bis du parti, aux côtés de la maire de Nantes Johanna Rolland. Une direction à trois têtes, donc, avec Olivier Faure à son sommet. Un premier secrétaire en liberté surveillée ? « En liberté, oui ! Je ne surveille pas plus que les autres ne me surveillent. Il faut sortir de ces moments de conflictualité, et puis, après, avancer, et c'est ce que nous allons faire. »

Bref, la paix est signée pour l'instant, car comme le rappelle le local de l'étape, et membre de l'opposition du PS, l'ex-député Patrick Mennucci, les psychodrames, « c'est la nature du Parti socialiste, ne vous en étonnez pas et ce n'est pas la dernière fois que cela va arriver. » Car il faudra maintenant à la nouvelle direction s'accorder sur des dossiers sensibles : Europe, laïcité, et bien sûr rapports avec La France insoumise, principal sujet de discorde au sein du Parti socialiste.

►Réécouter : Congrès du PS : « L'image donnée va être celle de la confusion, du chaos »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne