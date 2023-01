France: à Paris, rassemblement pour la libération des 7 Français détenus en Iran

Reportage

En France, des dizaines de personnes étaient rassemblées ce samedi 28 janvier devant la tour Eiffel, pour réclamer la libération des sept Français détenus en Iran. Certains sont retenus depuis des années. Téhéran leur reproche pour la plupart des faits d'espionnage alors que leur famille clame l'innocence de chacun.

Reportage de Pierre Olivier

« Nous demandons leur libération immédiate et inconditionnelle, chaque jour de plus est un jour de trop. »

Sur une estrade, face à la foule, Noémie Kohler prend la parole. C'est la sœur de Cécile Kohler, arrêtée et emprisonnée en Iran depuis bientôt dix mois alors qu'elle était en vacances.

Aujourd'hui, les familles des sept otages veulent sortir du silence. Noémie Kohler : « On a besoin d'alerter l'opinion publique et, en fait, on espère que nos actions de soutien arriveront jusqu'à eux pour leur donner de la force. »

Noémie Kohler, sœur de Cécile actuellement détenue en Iran Pierre Olivier

Ces Français, décrits comme innocents par leurs proches, serviraient de monnaie d'échange et de moyen de pression aux gardiens de la révolution.

Jean-Michel Arnaud est le père de Louis Arnaud, emprisonné depuis quatre mois alors qu'il visitait l'Iran, « il est dans une cellule d'à peu près quinze mètres de long, avec une soixantaine ou une centaine de détenus ».

C'est désormais vers l'Union européenne que les regards se tournent. Sandrine Perrot est une amie de Fariba Adelkhah, détenue depuis 2019. « On espère encore qu'il va y avoir une pression plus européanisée parce que le silence de l'Europe pour l'instant est assez assourdissant. On se rend compte qu'avec le nombre d'otages européens, il n'y a pas d'action unie. »

De son côté, le Quai d'Orsay assure être totalement mobilisé pour obtenir la libération des sept Français.

