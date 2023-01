France: les syndicats espèrent frapper «plus haut et plus fort» contre les retraites

Un deuxième round « plus haut, plus fort » en France ? De Arras à Nice, les opposants à la réforme des retraites ont commencé à défiler dans des cortèges où ce mardi, sont attendus des centaines de milliers de Français, les syndicats espérant une mobilisation au moins équivalente à celle du 19 janvier pour faire plier le gouvernement sur son projet-phare.

Environ 1,2 million de manifestants sont attendus en fourchette haute, dont 100 000 à Paris, selon la police. Au total, plus de 200 manifestations contre la réforme des retraites sont prévues mardi à travers le pays. « Nous espérons être au moins autant voire plus que le 19 janvier », a déclaré Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.

Partout dans l'hexagone, les premiers cortèges se sont ébranlés à partir de 10h00 avec ce même refus de la réforme-phare d'Emmanuel Macron et son report de l'âge légal de départ à 64 ans, notamment chez les femmes, avec par exemple à Toulouse un collectif féministe en tête de cortège.

À la Réunion, plus de 10 000 personnes selon les organisateurs, 7 300 selon la préfecture, ont manifesté dans les deux principales villes de l'île.

Onze mille policiers et gendarmes sont mobilisés, dont 4 000 à Paris, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Une intersyndicale doit se réunir à partir de 18h00 au siège de FO pour décider des suites du mouvement, et probablement annoncer au moins une nouvelle journée de mobilisation.

De nombreux secteurs en grève

Des écoles fermées, des trains, bus ou métros qui ne passent pas, une perte de puissance sur le réseau électrique et des expéditions bloquées dans les raffineries : de nombreux secteurs ont cessé le travail mardi pour manifester leur rejet de la réforme des retraites.

Le taux d'enseignants grévistes est de 25,92%, dont 26,65% dans le primaire et 25,22% dans le secondaire (collèges et lycées) selon le ministère, bien en-deçà des chiffres des syndicats. Le 19 janvier, lors de la première journée de mobilisation, le taux d'enseignants grévistes avait été de 42,35% dans le primaire et de 34,66% dans le secondaire, selon le ministère.

M. Macron est certain de perdre cette bataille des retraites. Nous sommes en train de vivre une mobilisation historique. Il y aura un avant et un après cette #greve31janvier.



Mon intervention depuis la manifestation à Marseille contre la réforme des retraites. pic.twitter.com/Ww3AYTl5LK — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 31, 2023

Dans les aéroports, c'est principalement la grève de contrôleurs aériens qui provoque des perturbations et des retards. L'annulation d'un vol sur cinq a été demandée à Paris-Orly par la direction générale de l'aviation civile pour mettre en adéquation les effectifs disponibles et le trafic attendu.

Dans les trains, le trafic est conforme aux prévisions de la SNCF, à savoir « très fortement perturbé », avec environ 2 TER sur 10 en régions, seulement 25 à 30% de TGV selon les axes, quasiment pas de trains Intercités, ni aucun train de nuit.

Les transports paralysés

En Ile-de-France, la mobilisation des cheminots gêne la desserte de nombreuses lignes de banlieue. Côté international, Eurostar et Thalys sont censés fonctionner presque normalement, contrairement au Lyria entre la France et la Suisse. Dans le métro parisien, le trafic est conforme aux prévisions de la RATP qui s'attendait à moins de perturbations que le 19 janvier. Les chauffeurs de bus et de tramways doivent assurer 80% du service. Dans les grandes agglomérations: des perturbations étaient annoncées dans le tramway de Bordeaux, les bus de Rennes et le métro de Lyon.

À Marseille, deuxième ville de France, une des deux lignes de métro (la ligne 1) et une des trois lignes de tramway sont complètement à l'arrêt, et la fréquence est ralentie sur les autres lignes. De même une trentaine de lignes de bus sont complètement à l'arrêt sur une centaine.

Manifestation dans les rues de Morlaix, dans le Finistère, le 31 janvier 2023. © Bernas/RFI

Le préavis de grève national interprofessionnel concerne aussi l'ensemble de la fonction publique où la précédente journée d'action du 19 janvier avait mobilisé 28% de grévistes parmi les 2,5 millions d'agents de l'État, selon un chiffre du ministère.

La mobilisation est forte dans les raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies qui comptent 75 à 100% de grévistes et les agents d'EDF ont procédé à des baisses de charge. L'action a débuté dès lundi soir, et la perte de puissance approche de 3 000 MW, soit l'équivalent à trois réacteurs nucléaires. Chez EDF, un agent sur deux avait fait grève le 19 janvier.

Dans la Vienne, des actions « Robin des bois » pour rebrancher l'électricité à des foyers coupés ont été revendiquées par la CGT.

