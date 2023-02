France: le parti EELV met fin à l'affaire Bayou mis en cause par son ex-compagne

Le député EELV Julien Bayou, le 13 novembre 2022 à Paris, pour l'anniversaire des attentats de 2015. AFP - JULIEN DE ROSA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est par un communiqué qu'Europe écologie-Les Verts a mis un terme à l'affaire Julien Bayou. L'ancien patron du parti avait été mis en cause par une ex-compagne pour violences psychologiques, le poussant à abandonner son poste de co-président du groupe EELV à l'Assemblée nationale. Le sujet était suivi par la cellule du parti chargée du harcèlement et des violences sexistes et sexuelles. Cellule qui a finalement décidé de clore le dossier.