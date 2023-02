Fin de l'examen en commission de la réforme des retraites, le débat dans l'hémicycle s'annonce houleux

À l'Assemblée nationale, l'examen du texte en commission s'est achevé mercredi 1er février, bien avant que soit discuté l'essentiel de la réforme. La majorité dénonce un blocage des oppositions. Le ton est donné pour le début de l'examen du texte en séance le 6 février.

Publicité Lire la suite

À peine deux articles examinés sur les 20 que comporte le texte de la réforme des retraites. « Vingt-huit heures de débat, 28 heures de blocage », se désolait, mercredi 1er février, le député Renaissance Sylvain Maillard en accusant une nouvelle fois la gauche, d'obstruction.

► À lire aussi : France: l'exécutif va enfin lever le voile sur son projet de réforme des retraites

Les discussions en commission ont patiné sur l'index d'emploi des séniors que devront publier les entreprises et le système de financement des pensions. Résultat : l'article 7 qui prévoit le report de l'âge légal de départ est passé à la trappe, car en choisissant un projet de loi de finances rectificatif pour faire passer sa réforme, le gouvernement impose un temps limité à chaque étape du débat parlementaire.

Lundi 6 février, la réforme arrive en séance. Jusqu'au 17 février, dernier délai. Et c'est le texte initial déposé par l'exécutif qui sera examiné. Retour à la case départ donc. Tous les groupes ont jusqu'à ce soir pour déposer leurs amendements. Il y en aura au moins deux fois plus qu'en commission : « Notre objectif, c'est d'arriver cette fois-ci jusqu'à l'article 7 », explique à RFI, l'insoumis François Ruffin. Et pour y arriver, les députés de gauche pourraient abandonner au dernier moment des milliers d'amendements. Changement de stratégie en perspective donc pour la Nupes.

► À lire aussi : Réforme des retraites en France : dernières passes d'armes avant le débat parlementaire

Les manifestations sur la réforme des retraites ont réuni 1,2 million de personnes dans la rue mardi 31 janvier. Pour l'instant, le gouvernement est resté inflexible sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, la principale mesure du texte.

La Première ministre Elisabeth Borne est l'invitée de l'émission « L'Événement » sur France 2 ce 2 février 2023.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne