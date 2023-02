Réforme des retraites en France: à Lille, la Nupes veut montrer son unité face au gouvernement

Reportage

Alors qu’Élisabeth Borne montrait sa détermination à aller jusqu’au bout sur le projet de loi de réforme des retraites lors d’une une interview sur la chaîne de TV publique France 2, toutes les composantes de la Nupes s’étaient données rendez-vous, jeudi 2 février au soir, à Lille pour un grand meeting commun à l’initiative du Parti communiste. Et ils sont déterminés à faire reculer le gouvernement grâce à un seul mot d’ordre, « l’unité ».

Avec notre envoyée spéciale à Lille, Charlotte Urien-Tomaka

Au milieu des drapeaux de leur alliance, la Nupes, les représentants communistes, insoumis, socialistes et écologistes ont remonté ensemble l’allée centrale jusqu’à la scène sous les applaudissements des militants. Jeunes et moins jeunes sont unanimes, l’union fait la force : « Il peut se dégager quelque chose et on peut espérer une vraie union de la gauche de manière pérenne sur ce genre d’événements où on se rassemble et on fait front commun. »

Aller jusqu'au bout

Face à la fermeté du gouvernement, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Clémence Guetté, députée de La France insoumise (LFI) : « C’est le combat de la majorité du peuple, nous avons la force du nombre contre une minorité qui se gave et ils le savent, et ils ont peur ». Ce soir il n'y a plus de divergences. Marine Tondelier, secrétaire nationale d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) : « Quand on est uni, toutes les forces de progrès, ensemble, de gauche, les écologistes. Alors oui, nous pourrons gagner. Et si nous gagnons, ce sera le début de la fin du macronisme. »

Rendez-vous dans la rue

Fabien Roussel secrétaire national du Parti communiste : « Regardez, nous sommes là tous ensemble. Nous continuerons. Oui, nous aussi, nous sommes unis et nous le resterons ». Et ils se donnent tous rendez-vous, ensemble, les 7 et 11 février prochains, cette fois dans la rue.

