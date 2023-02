Réforme des retraites en France: Élisabeth Borne ne fait aucune concession

Deux jours après une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Élisabeth Borne était l'invitée de France 2 ce jeudi soir. La Première ministre a défendu le texte du gouvernement avant le début des débats à l'Assemblée nationale lundi.

Retrouver un récit et rassurer les Français. Telle était la mission d'Élisabeth Borne sur France 2. Plus de 60% de la population est contre la réforme des retraites, les manifestations rassemblent de plus en plus de monde, mais pour la Première ministre, le texte est nécessaire. « J'entends que demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps, ce n'est pas simple. Mais le déséquilibre du système de retraite, il est là, et plus on fait cette réforme tard, plus ça sera difficile, plus ça sera brutal », affirme-t-elle.

Élisabeth Borne ne fait aucune annonce, pas de mea culpa non plus. Elle tente plutôt de répondre aux critiques, par exemple sur les femmes. Non, elles ne seront pas pénalisées par la réforme, assure la cheffe du gouvernement : « Je peux vous assurer que j'ai regardé ce sujet avec attention. Cette réforme, elle protège les femmes qui ont commencé à travailler tôt, les femmes qui sont dans des métiers difficiles, les femmes qui ont dû interrompre leurs carrières. Elles sont protégées par la réforme. »

D'accord pour « discuter » avec la droite, mais sans de nouvelles dépenses. Élisabeth Borne fait clairement savoir que l'ADN de la réforme ne bougera pas, que le gouvernement ne reculera pas. Un avertissement à trois jours de l'ouverture de débats qui s'annoncent explosifs à l'Assemblée.

