Vingt ans après, les accords du Touquet dans le creux de la vague

Le 4 février 2003, la France et le Royaume-Uni signaient les accords du Touquet, avec pour objectif de réguler le flux de migrants traversant la Manche depuis Calais. Vingt ans après, les traversées illégales atteignent des records et l'accord est dénoncé par plusieurs associations.

Sur le papier, le traité du Touquet découle d'une idée simple : délocaliser la frontière britannique en France, au point d'embarquement des réfugiés potentiels, permettant ainsi aux migrants d'éviter une dangereuse traversée, et à l'Angleterre d'assurer les contrôles hors de son territoire.

Vingt ans plus tard, 300 personnes ont trouvé la mort aux abords de cette frontière, des centaines d'autres ont disparu en mer, et ces accords ont finalement eu plus d'effets indésirables que positifs.

Très coûteux, ils n'ont pas permis d'endiguer le flux de migrants et la création de nouveaux campements aux abords des axes de communication vers la Grande-Bretagne, comme à Calais. Pire, l'année dernière, plus de 45 000 personnes ont tenté de traverser la Manche dans des embarcations de fortunes, ce qui représente le record de tentatives.

Le Brexit et la sortie récente du Royaume-Uni de l'Union européenne a rendu la problématique encore plus épineuse. Certains élus français, comme la maire de Calais, souhaitant même entrer dans un véritable bras de fer avec les Anglais pour réviser ces accords.

De leur côté, en cette date anniversaire, plusieurs associations, comme Médecins du Monde, demandent au gouvernement français de dénoncer le traité du Touquet.

