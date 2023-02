Réforme des retraites en France: Élisabeth Borne fait une première concession sur les carrières longues

Élisabeth Borne lors d'une conférence de presse pour la présentation de la réforme des retraites, le 10 janvier 2023. REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Première ministre française Élisabeth Borne a annoncé au Journal du Dimanche (JDD) que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans, et non 64 ans, répondant ainsi favorablement à la demande des députés LR.