France: enquête pour vol et chantage après la plainte de la star franco-malienne Aya Nakamura

Ce samedi 4 février, la justice française a indiqué avoir ouvert une enquête pour vol et chantage après une plainte déposée fin janvier 2023 par Aya Nakamura, l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde.

Tout commence fin décembre 2022. Le domicile d’Aya Nakamura, situé en région parisienne est cambriolé. Argent, vêtements de luxe et divers objets sont volés, pour un préjudice que la star estime à près de 200 000 euros. Parmi les objets dérobés figurent deux tablettes numériques, dans lesquelles figurent des vidéos personnelles, indique le Journal du Dimanche.

Scènes vidéos intimes

Un mois plus tard, un inconnu entre en contact par téléphone avec la chanteuse, affirmant être en possession de ces images. Il lui décrit certaines scènes de ces vidéos, relate l’hebdomadaire, et il lui réclame 250 000 euros en échange de son silence et de la non diffusion de ces enregistrements sur les réseaux sociaux ; l’artiste est en effet très présente sur les réseaux, avec vingt millions de followers.

Appels téléphoniques

Le maître-chanteur passe plusieurs appels téléphoniques à Aya Nakamura et il réitère ses menaces. Elle décide alors de déposer plainte, fin janvier. Une enquête préliminaire pour vol par effraction, et chantage a été ouverte.

Parallèlement à ces péripéties judiciaires, écrit l'AFP, l'artiste franco-malienne à l'écho planétaire avec ses tubes, dont « Djadja » et « Pookie », a sorti le 27 janvier son quatrième album, DNK. Ses trois concerts à Paris en mai ont affiché complet en quelques heures.

