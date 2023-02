Vidéo

#Laminuteretraites: Emmanuel Macron peut-il résister à la contestation?

01:55 La minute retraites #1 © RFI

Texte par : Valérie Gas Suivre

La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas en France. Les syndicats sont tous unis pour appeler les citoyens à s'opposer au recul de l'âge légal à 64 ans. Deux ans de plus qui ne passent pas et qui font le beurre des oppositions, de la Nupes à gauche et du Rassemblement national. La réforme phare du quinquennat est aussi la plus contestée. C'est la réforme sur laquelle Emmanuel Macron n'a pas le droit d'échouer. C'est la bataille de la crédibilité pour les oppositions. C'est le moment de l'épreuve de force pour les syndicats. Face aux Français, le quinquennat se joue maintenant. Le service politique de RFI décrypte les enjeux de la réforme des retraites. Découvrez l'épisode 1 dans cette vidéo.