Réforme des retraites en France: quels sont les enjeux politiques du débat à l’Assemblée nationale?

Les députés Nupes face à la Première ministre Elisabeth Borne lors de son discours à l'Assemblée nationale, le 19 octobre 2022 (Image d'illustration). AFP - EMMANUEL DUNAND

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le débat sur la réforme des retraites débute ce lundi à l'Assemblée nationale, alors que les syndicats appellent à deux journées de mobilisation mardi 7 et samedi 11 février. Il s’agit d’une semaine cruciale pour le gouvernement qui va devoir résister à la contestation dans la rue et de la Nupes, à gauche, et du Rassemblement national, à l’extrême droite, dans l'hémicycle.