France: un réseau d'immigration démantelé en Corse

Un réseau d'immigration a été démantelé en Corse, il modifiait des papiers d'identité volés dans des pays de l'espace Schengen. © Mandi Heshmati /RFI

Un an d'enquête, en lien avec les autorités sénégalaises, italiennes, espagnoles, portugaises et belges, a permis d'aboutir à l'arrestation de quatre personnes : trois hommes et une femme. C'est ce qu'a annoncé la police aux frontières ce mardi 7 février.