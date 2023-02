TotalEnergies dégage le meilleur bénéfice de son histoire, le gouvernement français embarrassé

L'annonce des profits records de Total intervient dans un contexte social tendu, car la France est gagnée par des mouvements sociaux contre la réforme des retraites et pour plus de pouvoir d'achat. Ici, des syndicalistes protestent devant une raffinerie du groupe français à Donges, le 8 février 2023. © Loïc Venance / AFP

RFI

TotalEnergies a dégagé en 2022 le bénéfice le plus important de son histoire : plus de 20 milliards de dollars nets, selon ses résultats publiés mercredi 8 février. Comme pour ses concurrents ExxonMobil ou Chevron, le géant pétrolier a profité de la flambée des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine. Ces résultats financiers relancent à nouveau le débat sur la taxation des grands groupes, et leur impact carbone, mettant le gouvernement français dans l’embarras.