Réforme des retraites en France: mobilisation en hausse, les syndicats prêts à durcir le mouvement

Pour la quatrième journée d'action contre le projet de réforme des retraites, organisée ce samedi 11 février, les Français ont répondu à l'appel des syndicats. Ces derniers se sont dits prêts à « mettre le pays à l'arrêt ».

Pour cette première mobilisation organisée un samedi, la CGT a recensé plus de 2,5 millions de manifestants en France pour protester contre la mesure phare de la réforme : le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le ministère de l'Intérieur a annoncé de son côté le chiffre de 963 000 manifestants sur le territoire national. C'est davantage que le dernier rassemblement mardi, mais moins que les deux premiers actes du mouvement.

Manifestation contre le projet de réforme des retraites à Paris, le Samedi 11 février 2023. © RFI-Anne Morzine, service russe

Le chiffre avancé par la centrale syndicale est lui en dessous de celui du 31 janvier (2,8 millions), mais supérieur à ceux du 19 janvier et du 7 février (autour de 2 millions).

À Clermont-Ferrand, les syndicats ont notamment revendiqué 50 000 participants contre 8 000 selon la préfecture. À Toulouse, la CGT a avancé un nombre record de « plus de 100 000 manifestants », la préfecture 25 000. À Nantes, ils étaient 23 000 selon la police, 70 000 selon les syndicats. Enfin, selon la CGT, plus de 500 000 manifestants - contre 400 000 mardi - ont défilé dans les rues de Paris contre 93 000 d'après le ministère de l'Intérieur.

Durcir le mouvement

Avant le départ de la manifestation parisienne, les leaders de l'intersyndicale ont confirmé leur appel à deux nouvelles journées de mobilisation, les 16 février et 7 mars, et se sont dit prêts à « durcir le mouvement » et « mettre le pays à l'arrêt » si rien ne bouge.

Il n'y avait pas de grève à la SNCF ni à la RATP ce samedi, mais un vol sur deux a été annulé à Orly en raison d'un mouvement imprévu des contrôleurs aériens.

Cependant, l'intersyndicale à la RATP a d'ores et déjà appelé à la première grève reconductible du mouvement, à partir du 7 mars, date à laquelle le projet de réforme des retraites doit arriver au Sénat. La CGT cheminots envisage de faire de même. Les syndicats réfléchissent aussi à des actions pour le 8 mars, journée des droits des femmes, « pour mettre en évidence l'injustice sociale majeure de cette réforme ».

Quelques incidents ont eu lieu aujourd'hui en marge du défilé à Paris. Huit personnes ont été interpellées, selon un bilan provisoire de la Préfecture de Paris. À Rennes, où 40 000 personnes se sont mobilisées (25 500 selon la police), des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre.

