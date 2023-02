France: les collégiens sont en moins bonne forme physique qu'il y a 30 ans selon une étude

D'après une étude soutenue par le ministère des Sports et menée par le collectif « Pour une France en forme », les collégiens sont en moins bonne condition physique qu'il y a 30 ans. Si les résultats sont jugés alarmants par l'équipe de chercheurs, ils sont néanmoins réversibles.

L'étude a été menée sur 9 000 collégiens en classe de 6ᵉ. Pour tester leur capacité physique, les élèves ont tous dû se soumettre à une course sur 20 mètres en augmentant progressivement leur cadence.

« Surpoids, obésité... »

Les résultats obtenus ont ensuite été comparés avec ceux d'une étude datant de 1987. « La vitesse maximale, avant était aux alentours de 11 km/h, maintenant, elle est 10 km/h, détaille François Carré, cardiologue et médecin du sport, qui a dirigé l'étude. Cela veut dire que nos enfants sont en moins bonne santé. Et on le voit puisque nous avons aujourd’hui de plus en plus d’enfants en surpoids, voire en obésité, des maladies chez l’enfant qui n’existaient que chez l’adulte, la pression artérielle de nos collégiens est plus élevée que la pression artérielle des collégiens il y a 15 ans ; le taux de cholestérol aussi. La première cause d’arrêt cardiaque avant 30 ans, c’est l’infarctus du myocarde. Donc, je dis que nos collégiens de 15 ans préparent leur infarctus à 30 ans ».

Bouger mieux

Bonne nouvelle, il est possible d'enrayer de manière efficace le phénomène. La seule condition est de bouger mieux. « En mettant du travail de type fractionné intense, c’est-à-dire où l’on est relativement essoufflé, 15 minutes dans chaque cours, on a un effet bénéfique. Et quand ils le feront en cours, je pense qu’ils le feront peut-être aussi chez eux », estime François Carré.

Les médecins recommandent par ailleurs 30 minutes d'activité physique quotidienne dès les classes de primaire.

