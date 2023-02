France: Robert Hébras, dernier rescapé du massacre d'Oradour-sur-Glane, est mort

Oradour-sur-Glane a perdu celui qui perpétuait la mémoire de ce village martyr de la Seconde Guerre mondiale. À 97 ans, Robert Hébras s’est éteint ce samedi 11 février. Il a 18 ans, en juin 1944, quand des soldats SS entrent dans cette localité du centre de la France et tuent 643 personnes, dont 260 enfants. L’homme, qui figure parmi les six survivants de l'horreur, accomplissait un devoir de mémoire depuis des décennies.

Publicité Lire la suite

Avec lui, c’est une page d'histoire qui se tourne. À 97 ans, Robert Hébras était le dernier survivant du massacre d’Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, les militaires nazis envahissent son village, enferment femmes et enfants dans l’église, qu’ils incendient. Robert est emmené avec une soixantaine d'hommes dans une grange. Les soldats allemands ouvrent le feu avec deux mitrailleuses.

Seuls six habitants réchappèrent à ce massacre. Parmi eux, Robert Hébras, qui était caché sous les cadavres de ses camarades dans une grange et parvint à s'enfuir. Il s'engage dans la résistance, puis l'armée française jusqu'en 1945. Pendant plus de 40 ans, il ne parlera pas de ce jour funeste. Jusqu’à ce qu’en 1988, la seule femme survivante du drame décède. C’est un déclic. Robert Hébras parcourt la France et l'Europe pour raconter son histoire auprès des plus jeunes, et fait visiter les ruines de son village.

Premier témoignage en 1953

Il avait témoigné une première fois en 1953 au procès du massacre, qui aboutit à la condamnation de sept Allemands et quatorze Alsaciens incorporés chez les SS, les « Malgré-nous ». L'amnistie pour ces 14 soldats, votée la même année par le Parlement, provoqua en France une longue guerre des mémoires entre Limousins et Alsaciens.

Plus récemment, Robert Hébras s’attelait à relier cette tragédie à celle de drames contemporains. Il avait ainsi rencontré plusieurs rescapés du Bataclan. En 2022, il avait publié un livre avec sa petite-fille pour transmettre sa mémoire.

« Européen convaincu et engagé »

« Européen convaincu et engagé » selon sa famille, décoré de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, et de l'ordre du Mérite allemand, Robert Hébras avait guidé en 2013 les présidents français et allemand François Hollande et Joachim Gauck dans les ruines du village martyr.

Emmanuel Macron a salué sur Twitter celui qui œuvra pour la « paix et la réconciliation ». « Il nous revient de transmettre son message, celui qu'il m'avait confié en septembre 2013 avec le président allemand : n'oubliez jamais et défendez la paix, l'Europe et la démocratie », a également réagi l'ancien président François Hollande.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne