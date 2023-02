Méta-Brouteur, un brin d’humour face aux arnaqueurs du web

PORTRAIT LIBRE

Sur Twitter, Méta-Brouteur partage les histoires loufoques dans lesquelles il entraîne les brouteurs, ces internautes qui essaient d’escroquer les plus fragiles. Le plaisantin à l’imagination vaste piège les escrocs avec ses scénarios burlesques. Les échanges qui en résultent sont hilarants. Rencontre avec le croque-escroc qui rit face aux filous du web.

Sur internet, gare aux pièges. Le réseau est réputé pour charrier nombre d’escroqueries en tout genre. Mais il arrive que les escrocs tombent sur plus malins qu’eux. Et alors, tout s’inverse : le piégeur devient le piégé. Tel est le dada d’un internaute de plus en plus populaire sur Twitter.

Dans la vie, il s’appelle David, père de famille, employé dans l’aéronautique. Sur le réseau social à l’oiseau bleu, il est Méta-Brouteur, spécialiste en canulars des temps modernes. « Avec un petit côté Laurent Baffie ou Jean-Yves Lafesse », sourit-il. Après les blagues dans la rue, à la télévision, sur scène ou encore au téléphone, Méta-Brouteur déplace le terrain de jeu sur internet et les réseaux sociaux. Là où évoluent les brouteurs, ces cibles.

Les brouteurs, pour rappel, sont des escrocs en ligne qui se font passer pour des personnes qu’ils ne sont pas. Ils approchent les internautes, tentent de lier contact et finissent par demander ou exiger de l’argent. Une activité délictuelle qui ne connaît pas la crise. Et parfois, ils tombent donc sur des spécimens comme David, alias Méta-Brouteur.

Arsène Lupin en ligne

Voilà un peu plus de dix ans qu’il se joue des brouteurs qui agissent le plus souvent depuis l’Afrique de l’Ouest. Méta-Brouteur a d’abord découvert les vidéos de Mozinor, un YouTubeur célèbre pour ses blagues. Dans l’une d’elle, Mozinor parodiait un reportage sur les brouteurs. « Il montrait comment il s’amusait des personnages, comment il les faisait tourner en bourriques », se souvient-il.

David rigole et se prend au jeu : « Je trouvais ça épatant, un petit côté Arsène Lupin aussi. C’était marrant. » Pour lui, fan de jeux de rôle, le passe-temps est tout trouvé. C’est ainsi qu’il se lance dans cette activité parallèle 100% ludique : piéger les brouteurs.

En juillet 2020, alors qu’il a déjà une solide expérience pour lui, David se lance sur Twitter et créé le compte Méta-Brouteur. Les threads, ces séries de tweets qui se suivent, s’avèrent être un bon moyen pour partager les échanges tordants dans lesquels il a attiré les brouteurs les moins expérimentés.

Ses pépites sont innombrables. À un brouteur qui lui demande « vous êtes d’où ? », il répond avec une fausse naïveté « je suis doux et très gentil ». Plus tard, il lui explique « je suis cancérologue : je suis spécialisé dans le signe du cancer en astrologie ». « C’est vraiment très bon comme boulot ! », lui répond son interlocuteur tombé dans le panneau. Dans un autre piège, Méta-Brouteur rassure un brouteur en lui envoyant sa carte d’identité, sur laquelle il s’appelle Maurice Emile Louis Chevalier, a le visage de Louis de Funès, est né à Saint-Trop-Pied et réside avenue de Tatooine…

Les indices de supercherie ont beau être énormes, certains brouteurs se montrent crédules et se perdent dans des discussions sans queue ni tête. Invariablement, ils finissent par demander de l’argent. Et bien sûr, ils n’obtiennent rien… car Méta-Brouteur a toujours une péripétie à inventer pour s’y soustraire. Ses fans, de plus en plus nombreux, rigolent autant que lui. Alors qu’il comptait environ 10 000 abonnés sur Twitter à l’été 2022, le comique 2.0 a franchi la barre des 50 000 abonnés six mois plus tard.

« N’importe qui peut se faire avoir »

Méta-Brouteur n’est pas le premier à jouer les croque-escrocs. « Les Anglo-Saxons font ça depuis le début d’internet », rappelle-t-il. Auparavant, l’arnaque existait par courrier ou par fax, notamment au Nigeria d’où opéraient les Yahoo Boys, prédécesseurs des brouteurs d’aujourd’hui. « Avant moi, il y avait aussi des forums de ''croque-escrocs'' qui faisaient ça très bien. Ils ont été une source d'inspiration. Au début, je passais des heures à lire leurs publications », poursuit David.

Les escrocs en ligne sont très nombreux et Méta-Brouteur a conscience d’être « une goutte d’eau dans l’océan des brouteurs ». Il tient à tordre le cou à l’idée selon laquelle tous seraient naïfs, comme ses canulars pourraient le laisser croire : « Ce ne sont pas forcément des clowns. Quelques-uns se débrouillent très bien en français, en informatique, et parlent même espagnol couramment. Et certains font du trading à côté. »

Le travail de prévention reste la meilleure arme pour éviter les arnaques. « N’importe qui, moi le premier, peut se faire avoir », estime David. Alors, attention à l’« excès de confiance », même si ça ne doit « pas devenir une paranoïa ». Méta-Brouteur ne veut pas non plus juger avec trop de sévérité les brouteurs, issus en grande majorité de milieux défavorisés : « Je ne cherche pas l’humiliation, je reste dans le canular. »

Quand un dm illumine ta journée pic.twitter.com/sF7LiFjI9U — Méta-Brouteur (@Metabrouteur) January 26, 2023

Pas question non plus de se prendre pour un héros. Méta-Brouteur veut « juste rigoler ». « Sincèrement, je n’ai aucun sentiment de justice », insiste-t-il. Il laisse aux autorités leurs prérogatives, bien que, comme le rappellent nos confrères de France Info, les brouteurs sont rarement inquiétés. David se satisfait juste de savoir que « certaines victimes y voient une forme de revanche ». Il confie : « Tant mieux si ça les aide à faire le deuil de leur histoire. Et... ça me fait rire. » C’est bien le plus important.

