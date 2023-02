France: sur les retraites, le dialogue de sourd continue entre gouvernement et syndicats

L'Assemblée nationale reprend, ce lundi après-midi, l'examen tumultueux de la réforme des retraites, sous la pression de la rue et des syndicats, qui agitent la menace d'une « France à l'arrêt » le 7 mars.

Publicité Lire la suite

Chacun rejette la faute sur l'autre. Dans la majorité, on ne veut pas endosser toute la responsabilité. « Les syndicats nous ont demandé du dialogue, on leur en a beaucoup donné », s'exclame un député Renaissance. Ce n’est pas vraiment le point de vue des syndicats. Même la CFDT, qualifiée de réformiste et plus ouverte à la négociation avec le gouvernement, ne veut pas entendre parler des 64 ans.

Une attitude dénoncée dans la majorité et jugée « hypocrite » par certains. À entendre un sénateur macroniste, Laurent Berger, le leader de la CFDT, a dit : « J'en veux plus sur la pénibilité, j'en veux plus sur l'emploi des seniors, j'en veux plus sur les carrières longues... et les 64 ans, je n'en veux pas. On savait qu'il allait prendre tout ce qui l'arrangerait, mais sans en dire un mot. »

C'est le refrain que l'on entend dans la majorité : les syndicats ne veulent pas reconnaître publiquement qu'il y a des avancées dans le texte. Et ça contrarie Elisabeth Borne. Un membre du gouvernement confie que la Première ministre a « du mal à ne pas avoir Laurent Berger à bord ».

« Les syndicats lâcheront, la CFDT lâchera »

Il est peu probable que le dialogue puisse reprendre pour le moment. La stratégie du gouvernement, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, est de jouer la carte politique. Le temps syndical est passé. Maintenant, c'est le temps des manifestations et du débat parlementaire. La main tendue aux Républicains sur la question des carrières longues en est la preuve : « C'est normal qu'on discute avec ceux qui vont nous aider à faire passer la loi », assène un cadre de la majorité quand on lui demande si c'est la bonne méthode de parler uniquement à un parti alors que les Français descendent aussi nombreux dans la rue.

L'objectif du gouvernement est donc de tenir et de faire adopter la réforme, car ensuite, un ministre veut croire que « les syndicats lâcheront, la CFDT lâchera ». Et, ajoute-t-il, « il y aura un après avec la CFDT ». « L'acte 1, ce sont les retraites, l'acte 2 ce qui se passe tout au long de la vie », avec notamment un projet de loi sur le plein emploi en préparation, avance aussi une députée comme une promesse de reprendre le dialogue.

Un scénario idéal, mais qui n'est pas celui des syndicats qui veulent se faire entendre maintenant et font monter la pression sur le gouvernement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne