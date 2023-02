Wine Paris-Vinexpo 2023: Paris, capitale de la planète vin

La planète vin se retrouve ce lundi 13 février et pour trois jours au salon professionnel Wine Paris - Vinexpo Paris qui s'ouvre à la porte de Versailles dans le sud de la capitale française. Cinquante et un pays sont représentés, aux côtés de l'Hexagone, et 30 000 visiteurs attendus pour cet événement qui vise à faire de Paris une place de marché internationale dans ce secteur.

Publicité Lire la suite

Lors de cette « grande fête des vins mondiaux », négociants, cavistes et restaurateurs déboucheront les bouteilles provenant d'une cinquantaine de pays producteurs, d'Europe principalement mais aussi des États-Unis, du Japon ou du Chili. Pour Rodolphe Lameyse, directeur général de l'organisateur Vinexposium, « l'objectif, sur les 31 000 mètres carrés d'exposition de la porte de Versailles, c'est que le maximum de transactions commerciales aient lieu ou soient initiées, pour que le commerce mondial - et français - des vins et spiritueux se porte bien », a-t-il expliqué à l'AFP. « Les achats se font en tout début d'année entre février et avril », ce qui fait du rendez-vous parisien « un moment charnière dans le calendrier », indique-t-il encore.

Pratique

Interrogé par RFI, Rodolphe Lameyse insiste aussi sur le côté pratique du salon : « Le visiteur professionnel aura capacité à déambuler dans les halls par territoires. Très concrètement, je suis un acheteur, je veux voir tous les vins de Bourgogne, je les trouve en un seul lieu. Je veux voir tous les vins d'Alsace, je les trouve en un seul lieu, et ça c'est essentiel, ça permet d'être beaucoup plus efficace et d'être sûr de ne rien rater. »

« Et c'est ça qu'on souhaite, poursuit-il, tout acheteur, quel qu'il soit, et quel que soit le volume et l'origine de son pays, trouvera ce qui se fait de mieux, on va sortir des vins un peu "mainstream" on va aller chercher la pépite, le vin rare qu'on voudra proposer, soit aux restaurateurs, soit aux chaînes de distribution. On a été courageux en 2022 quand on a décidé d'ouvrir nos portes au plein pic de la sixième vague, là, nos acheteurs nous ont fait confiance, ils nous rendent le travail qu'on a effectué, et viennent plus nombreux. Nous sommes à plus de 20% de croissance par rapport à 2022, ce qui est remarquable. »

Baisse de consommation en France

Avec près de 3 400 exposants (en hausse de 31% par rapport à 2022) et 30 000 professionnels attendus, le salon ouvre ses portes dans une période morose pour le vignoble français. Deuxième producteur mondial derrière l'Italie en 2022, il cumule une baisse de consommation en France et des difficultés plus structurelles dans certains vignobles, comme le Bordelais. Le salon recevra aussi le gagnant du concours du Meilleur sommelier du monde, le Letton Raimonds Tomsons, pour une masterclass lundi, au lendemain de sa victoire à Paris.

(Avec AFP)

►À lire aussi : La 162e vente aux enchères des vins des Hospices de Beaune pour la cause des enfants (18 novembre 2022)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne