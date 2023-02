Des milliers de médecins libéraux défilent à Paris pour défendre leurs prérogatives

Après avoir fermé leurs cabinets, plusieurs milliers de médecins libéraux ont manifesté ce mardi 14 février à Paris contre une réforme qui permettrait à d'autres professionnels de santé, dont des infirmières, de réaliser certains actes de soin sans consultation préalable d'un médecin.

Derrière une banderole « Tous unis face au mépris », plus de 10 000 personnes selon les organisateurs et 4 500 d'après la police ont défilé ce mardi depuis le ministère de la Santé, dans le VIIe arrondissement de Paris, jusqu'au Panthéon. À l'origine de leur contestation : une réforme permettant aux patients d'accéder à certaines infirmières, aux kinésithérapeutes ou aux orthophonistes, sans passer par un médecin. Les infirmières pourraient ainsi traiter des plaies ou prescrire certains médicaments.

Cette loi, qui vise à répondre à la forte pénurie de médecins dans des régions délaissées de la France dite « périphérique », est en soutenue par les associations de patients, les maires et les syndicats infirmiers. Mais pour Anna, qui manifeste pour la première fois, le passage par un médecin reste nécessaire, surtout après douze années de formation. « Si les études de médecine sont aussi longues, ce n'est pas pour rien ! Même quand on a travaillé comme infirmière en libéral, on n'a pas les compétences pour établir un diagnostic du patient dans sa globalité, en connaissant toutes les pathologies et toutes leurs conséquences », fait-elle valoir au micro de Baptiste Coulon, du service France de RFI.

« Dramatique »

Comme elle, des milliers d'autres praticiens ont répondu à l'appel des syndicats qui, dans une rare unanimité, ont appelé à fermer les cabinets médicaux dans tout le pays et à défiler dans la capitale. C'est aussi le cas de Martine, qui craint que le métier de médecin perde en attractivité et que les jeunes n'aient plus la motivation de s'installer. « Celle qui m'a remplacée cinq semaines en 2022 a dit que si cette loi était appliquée, elle arrêterait la médecine générale. Elle a 28 ans. Alors qu'on manque partout de médecins généralistes. C'est vraiment dramatique », s'alarme-t-elle.

Pour les syndicats de médecins, le texte va « mettre en danger la santé » des patients « en contournant la fonction de coordination du médecin traitant ». Des arguments battus en brèche par le ministre de la Santé François Braun, pour qui le texte vise à « donner plus de temps de soin » aux médecins. « Je comprends leur inquiétude, pas leur hostilité », dit-il.

Certains syndicats de médecins réclament par ailleurs depuis plusieurs semaines une hausse du montant de la consultation de base, actuellement de 25 euros. L'Assurance maladie a proposé 26,50 euros. « Une provocation » pour les syndicats, qui n'attendent pas moins de 30 euros. Le collectif Médecins pour demain réclame même 50 euros.

Une hausse de 1,50 euro représente déjà 500 millions d'euros selon l'Assurance maladie, soit « 7 000 euros d'honoraires supplémentaires » par an et par médecin. L'Assurance maladie se dit prête à aller plus loin, « mais dans une logique de donnant-donnant », avec des médecins s'engageant à « prendre davantage de patients, faire des gardes, assurer des soins non programmés ».

(Et avec AFP)

