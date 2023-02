Les droits des femmes régressent partout dans le monde, alertent des associations

Dans un document publié lundi 13 février, plusieurs associations mettent en garde contre les régressions à l’encontre des droits des femmes qui se multiplient dans le monde entier.

Droit à l'avortement révoqué par la Cour suprême aux États-Unis, interdiction d'étudier ou d'occuper certains emplois pour les femmes en Afghanistan ou encore restrictions d'accès à la contraception en Pologne... Les régressions en matière de droits des femmes « se multiplient partout dans le monde », dénonce un rapport de la Fondation Jean-Jaurès et l'association féministe Equipop.

Ce texte dénonce notamment le lobbying des mouvements conservateurs dans les institutions internationales, notamment au sein d'une commission du Conseil économique et social des Nations unies, qui fait partie des principaux organismes de l'ONU.

« La commission sur le statut des femmes, qui rassemble la communauté internationale pour adopter des textes en faveur de l’égalité de genre, est un lieu qui est très investi par les mouvements anti-droits, qui arrivent dans des très grandes délégations très bien financées pour faire pencher la balance contre les droits des femmes et vraiment aller détricoter les conventions internationales progressistes », estime Lucie Daniel, co-autrice du rapport.

« Réaffirmer la vision patriarcale traditionnelle de la famille »

Selon le document, ces mouvements sont souvent des alliances hétéroclites « entre États aux antipodes de l’échiquier diplomatique, des groupes politiques d’extrême droite, des mouvements religieux fondamentalistes et des grandes fortunes particulièrement conservatrices ». Par exemple, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU de 2020, « des États ont adopté la déclaration du consensus de Genève, une déclaration anti-droit à l’avortement qui avait réellement pour but de réaffirmer la vision patriarcale traditionnelle de la famille, selon ces États », dénonce Mme Daniel, citant notamment les États-Unis, le Brésil ou encore l’Égypte.

Pour finir, le document émet plusieurs recommandations à l’attention des autorités françaises. Elles réclament davantage de financements pour les associations et les mouvements féministes, « défendre et protéger » les activistes et faire des luttes « un sujet de diplomatie prioritaire au sein des institutions françaises, européennes et dans le monde ».

