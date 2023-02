«Pluralisme», le moteur de recherche qui suit la vie politique française

Le site pluralisme.fr permet de suivre en temps réel les prises de parole des personnalités politiques et de mettre à la disposition des professionnels des médias et des citoyens, la première base de discours de personnalités d’influence en France.

Pour arriver à ce résultat, Pluralisme a automatisé, à l’aide de programmes d’intelligence artificielle, la collecte et l’analyse des flux des médias TV et des radios nationales ou locales. Au total, 1 300 personnalités politiques sont suivies en permanence sur ces multiples canaux d’informations. Les prises de paroles vidéos et audios sont classées selon une vingtaine de critères. On retrouve ainsi les thèmes abordés dans le contenu des discours politiques, mais le site vous indique également les chaines sur lesquelles ils ont été prononcés, ou encore le parti politique des personnalités qui se sont exprimées sur plus de 70 médias de l’audiovisuel français.

« Contrôler et croiser » les sources d’information

Il s’agit « d’un outil numérique pour que les citoyens et les professionnels de la communication comme les journalistes, les politiques et autres, puissent contrôler et croiser leurs sources d’information », précise Fabrizio Papa Techera, président du directoire de Pluralisme. L’objectif du site est donc à la fois de renforcer la démocratie en France et de lutter contre la diffusion des Infox. Car à l’heure de la multiplication des canaux de communication et d’informations en temps réel, il devenait de plus en plus difficile aux professionnels comme aux citoyens de suivre l’ensemble des prises de paroles des acteurs politiques en France.

Ainsi, « le site web affiche, par exemple, la citation d’une personnalité politique sous une forme écrite mais l’accompagne aussi de l’extrait audio se référant à la phrase qui a été prononcée lors d’un débat ou d’une interview. L’extrait comprend les quelques minutes qui précèdent ou succèdent l’invention de la personnalité politique. Ce suivi des prises de paroles permet de vérifier les déclarations et d’éviter la propagation des Infox en prenant connaissance de ce qui a été exactement dit, par qui, comment, dans quelles circonstances et sur quel média ont été diffusés les propos », ajoute le président.

Décrypter

L’ambition de Pluralisme est de décrypter bientôt ces prises de paroles sur les réseaux sociaux en commençant par les podcasts ou les vidéos publiées sur Youtube, Twitch, ou encore TikTok.

Le site a décidé d’ouvrir une partie de son offre aux internautes en accès libre et gratuitement. Les professionnels, en revanche, peuvent souscrire à un abonnement qui leur octroi des capacités de recherches plus approfondies et une veille concernant les personnalités politiques qu’ils auront choisies plus précisément de suivre.

Pluralisme.fr est le fruit de la collaboration entre Lexbase, qui est un éditeur juridique et une Legaltech avec Magic Lemp, une jeune pousse de chercheurs spécialisée en intelligence artificielle de confiance dans les domaines sensibles.

